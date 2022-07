Grande passo per la coppia di Uomini e Donne: così hanno smentito tutti

La coppia di Uomini e Donne ha deciso di fare il grande spesso scegliendo di smentire tutti quelli che li accusavano di non durare due giorni al di fuori del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

La coppia di Uomini e Donne aveva trovato l’amore diversi anni fa all’interno degli studi Elios di Roma. Durante il momento della scelta i due furono molto criticati in quanto gli haters sostenevano che sarebbero durati al massimo il tempo di qualche copertina per poi tornare in pasta.

Durante il corso degli anni i due hanno dimostrato ampiamente che si sbagliavano in quanto non solo non si sono mai lasciati, e non c’è stata mai una voce di crisi, ma hanno annunciato il grande passo mandando in tilt i loro fedeli sostenitori felici più che mai per il nuovo traguardo raggiunto dai loro begnamini.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi dopo Uomini e Donne hanno fatto il grande passo spiazzando gli utenti della rete come soltanto loro due sanno fare.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi: dopo Uomini e Donne arriva la svolta

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, a differenza della storica coppia che sembrerebbe essere arrivata al capolinea, hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram di essere pronti a fare il grande passo.

La coppia, formatesi negli studi di Uomini e Donne qualche anno, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori di aver acquistato casa. Un processo piuttosto lungo in quanto nessuna delle strutture che avevano visitato sembrava convincerli. Tant’è che avevano perso le speranza ma improvvisamente è avvenuta la magia e sono riusciti a trovare quella dei loro sogni dove hanno deciso di mettere su famiglia e stabilirsi in maniera definitiva.

Paolo e Angela di Uomini e Donne, grazie al passare del tempo e alle malelingue, hanno dimostrato che il sentimento che li lega è profondo e sincero e passo dopo passo stanno costruendo una vita insieme. A dimostrazione che all’interno del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5 esistono davvero persone interessate a trovare l’amore e non soltanto la visibilità che dona il format attraverso il suo incredibile successo.