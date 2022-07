Hai pagato la polizza per la vacanza? Non farlo potrebbe essere fatale

Hai prenotato la tua vacanza ma hai deciso di non stipulare una polizza? Non pagare un’assicurazione potrebbe metterti seriamente nei guai

Quante volte l’agenzia di viaggi ci ha proposto una polizza e abbiamo rifiutato. È una situazione nella quale ci siamo trovati tutti e da anni capita anche per le prenotazioni online. Diversi siti differenziano i pacchetti in base alla stipula di una polizza per il viaggio, garantendo alcuni sconti a coloro che decidono di effettuare questa spesa. La verità è che, almeno in passato, pochissime persone accettavano di stipulare queste polizze.

Adesso il mondo è cambiato, è arrivato il Covid e potresti scoprire di essere positivo il giorno prima della partenza. Molte persone chiedono la polizza prima di partire ma c’è ancora chi è restio ad affidarsi a questo genere di tutela. Il principale motivo è la diffidenza. Alcune persone credono che sia soltanto un tentativo dell’agenzia di viaggi di rifilarti una spesa inutile, aumentando l’importo del pacchetto.

Ma non è così, stipulare una polizza prima di partire per un viaggio è fondamentale, non solo in caso di positività al Covid ma per diversi motivi. Ecco di quali si tratta.

Perché è conveniente stipulare una polizza prima di partire per la vacanza

Uno dei motivi che dovrebbe convincerti a stipulare una polizza prima di partire per le vacanze è il viaggio. Spesso i voli, soprattutto quando hai delle coincidenze, possono ritardare, causandoti diversi problemi. Abbiamo già visto quanto può essere problematico reperire un bagaglio perduto, assicurati almeno di ricevere un rimborso qualora dovessi perdere lo scalo.

L’assicurazione più richiesta è quella sanitaria. Oltre ai problemi con il Covid, potresti imbatterti in altri tipi di malattie, soprattutto in alcuni paesi di altri continenti. In questo caso conviene stipulare una polizza che copra le spese sanitarie da affrontare durante il ricovero. Soltanto così eviterai di rovinare le tue vacanze e potrai mettere in mostra il tuo fisico in spiaggia.

Infine, assicurati per lo smarrimento dei documenti. Potrebbe sembrare una perdita di tempo ma perdere il documento di identità in un paese straniero potrebbe crearti diversi problemi, come addirittura la detenzione. Quando sei all’estero, è sempre opportuno avvisare l’Ambasciata Italiana del tuo arrivo, potrebbero salvarti qualora venissi fermato dalla polizia locale senza un documento di riconoscimento.