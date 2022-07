Cosa succede se la compagnia aerea perde la tua valigia?

Uno dei incubi più grandi dei viaggiatori è arrivare alla meta lasciando il bagaglio altrove. Cosa succede se la tua compagnia aerea perde la valigia?

Da quando è scoppiata la pandemia mondiale, c’è un grosso problema che accomuna tutti i viaggiatori, almeno quelli che scelgono di viaggiare in aereo: la perdita dei bagagli. Questo problema esisteva già in passato ma è soltanto negli ultimi due anni che sta diventando così frequente. I motivi sono diversi, uno su tutti è sicuramente l’assenza di personale negli aeroporti a causa dei contagi.

Quando arrivi in un luogo e il tuo bagaglio resta a casa o addirittura rimane incastrato tra i vari scali, vuol dire che sei veramente nei guai. Diverse associazioni di consumatori denunciano avvenimenti del genere ogni settimana, eppure il problema non è ancora stato risolto. Tranne casi rari, il bagaglio viene spedito regolarmente a casa del viaggiatore, il problema è che spesso arriva un mese dopo.

Cosa fare, quindi, se il nostro bagaglio si perde e siamo costretti ad acquistare nel luogo di villeggiatura tutto ciò che ci serve per le necessità quotidiane?

Come devi comportarti se la compagnia aerea perde la tua valigia

Se hai deciso di viaggiare in aereo perché la tua auto ha l’aria condizionata rotta, sappi che potresti avere un problema ancora più grave: la perdita della valigia. Capita piuttosto spesso, purtroppo, che le compagnie aeree si perdano il bagaglio di un passeggero, costringendolo a tribolare e a rovinare le sue vacanze. Come fare ad evitare tutto questo? Ecco come devi comportarti in questi casi.

Dopo aver mostrato la carta di imbarco all’operatore dell’aeroporto, bisognerà segnalare l’accaduto all’ufficio bagagli smarriti. Di solito, se il bagaglio si trova in Europa tornerà a casa entro 24 ore, altrimenti potrebbe volerci un giorno in più. È importante fare anche la denuncia di smarrimento presso le forze dell’ordine, descrivendo nel dettaglio tutto il contenuto della valigia, senza omettere niente, nemmeno le cose più imbarazzanti.

Lascia agli addetti dell’aeroporto il tuo recapito e l’indirizzo di casa. Se non lo fai, non riusciranno ad inviarti la valigia e dovrai tornare il giorno dopo di persona per verificare. Sappi che esiste una convenzione che ti permette di ottenere fino ad un massimo di 1.200 euro in caso di perdita, distruzione o danni della valigia. Qualora dovesse accadere, devi rivolgerti ad una associazione di consumatori e loro ti guideranno per ottenere il rimborso.