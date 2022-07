Test: scegli una coppia e scopri cosa cerchi in amore

Scegli la coppia che preferisci e scopri cosa cerchi in amore con questo semplice test

Tutti noi cerchiamo l’amore, chi più e chi meno. Con le nostre esperienze passate, però, abbiamo anche capito di cosa abbiamo bisogno per stare bene con qualcuno e cosa vogliamo assolutamente evitare.

Con il test della coppia puoi scoprire di cosa hai bisogno veramente in amore. Ti basterà fare una semplice scelta e leggere la risposta.

Sei curioso? Allora scopriamo le varie possibilità!

Test della coppia: scegli quella che preferisci e scopri cosa cerchi in amore

In questo test della coppia ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quella che più ti colpisce e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Conosciamoci insieme!

1) Vuoi la Passione

Tu hai voglia di provare sempre delle emozioni forti. Vorresti che la vita con il tuo partner fosse come agli inizi: con tanta voglia di vedersi, fare cose nuove, chiacchierare al telefono per ore.

Per te l’amore è emozione e per questo la passione è la tua priorità assoluta. Vuoi condividere con lui sia i racconti delle tue giornate, ma anche i tuoi desideri più nascosti.

2) Cerchi Fiducia

La fiducia è alla base della relazione di cui hai bisogno. Nel tuo passato questa è venuta meno e la gelosia ha preso il sopravvento.

Vuoi una persona accanto a te con cui si possa parlare apertamente con rispetto e voglia di crescere insieme. Solo con la discussione e la fiducia il rapporto può durare a lungo.

3) Amicizia e amore

Per te, il tuo partner non deve solo avere il ruolo di compagno, ma anche di amico. Vuoi scherzarci, ridere e prenderti in giro come fai con il tuo migliore amico.

Prova anche il test del letto per scoprire come ti comporti in amore.

Tutto è più bello se al tuo fianco hai entrambe le cose. Solo così la passione e la voglia di scoprirsi potrà andare avanti. Inoltre potrai confidarti ed essere totalmente te stesso.

4) Cerchi Sicurezza

Hai appena concluso una relazione lunga in cui ti sei data totalmente andando incontro a compromessi continui. Adesso hai voglia di stare da sola e fermarti solo se troverai la persona giusta.

Hai bisogno di sicurezza e hai voglia di aprirti solo se noterai ciò. Vuoi qualcuno che straveda per te, ma non solo nelle prime settimane di uscita. Un compagno che duri una vita