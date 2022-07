Alessia Marcuzzi e il retroscena sul marito Paolo Calabresi mai svelato prima

Alessia Marcuzzi dopo essere stata investita dal gossip ha scelto di rompere il silenzio su suo marito Paolo Calabresi, facendo una confessione del tutto inedita ed inaspettata sul loro rapporto.

Alessia Marcuzzi, dopo un’intera stagione televisiva in cui ha scelto di stare in panchina e di mollare Mediaset, in quanto i nuovi progetti che volevano affidarle non l’hanno mai convinta, è pronta a tornare sul piccolo schermo con il suo nuovo programma Boomerissima, che la vede per la prima volta entrare a far parte della scuderia della Rai.

Per l’occasione la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi dove, tra una confessione e l’altra, ha fatto un’inedita confessione su suo marito Paolo Calabresi. I due, qualche tempo fa, sono stati al centro del gossip in quanto si mormorava che la conduttrice lo avesse tradito con Stefano De Martino. Tradimento che lei ha sempre smentito ma che oggi ha voluto rivelare che parte del gossip che circolava in rete corrispondeva alla verità.

Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio su Paolo Calabresi rivelando come stanno davvero le cose tra loro due.

Paolo Calabresi: Alessia Marcuzzi fa una rivelazione totalmente inaspettata

Alessia Marcuzzi, che di recente ha infiammato il web con uno scatto da togliere il fiato, ha rotto il silenzio in merito al suo matrimonio con Paolo Calabresi.

La bionda conduttrice ha ammesso che ha avuto un periodo di crisi con lui, sottolineando che è del tutto normale che una coppia abbia dei momenti di alti e bassi. Dopo di tutto l’amore è fatto anche di questo e non esistono relazioni che proseguano lisce come l’olio. Nemmeno nei film esistono relazioni così perfette, figuriamoci nella vita reale.

“Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli“ ha esordito la Marcuzzi, rompendo il silenzio in merito a quanto è accaduto negli scorsi mesi con l’imprenditore. “Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla” ha poi concluso, rivelando come stanno davvero le cose tra di loro.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi dopo la crisi sono riusciti a trovare il loro equilibrio ed ora sono al settimo cielo più che mai.