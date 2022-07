Ex pupa al Grande Fratello Vip 7? Il colpo di Signorini che non t’aspetti

By

Il Grande Fratello Vip è pronto ad accogliere l’ex Pupa di Barbara d’Urso? Signorini potrebbe avere in serbo un colpo che non ti aspetti.

Il Grande Fratello Vip sta ancora selezionando i vipponi che tra qualche settimana entreranno a far parte della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini, che per la quarta edizione consecutiva sarà al timone del progetto.

Il cast non si è ancora concluso e c’è qualche personaggio che spera di poter ancora entrare nella casa più spiata d’Italia e tra questi c’è l’ex Pupa di Barbara d’Urso che promette al pubblico del piccolo schermo grandi colpi di scena se dovesse essere mai selezionata in quanto si impegnerebbe a far impazzire i suoi coinquilini maschi nonostante nella vita vera dice di essere felicemente fidanzata.

Alfonso Signorini accoglierà il suo appello per il Grande Fratello Vip 7 Le intenzione di lei sembrano essere più chiare che mai.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: l’ex Pupa lancia un appello ad Alfonso Signorini

L’ex Pupa di Barbara d’Urso vuole entrare nella casa più spiata d’Italia, dove è stata confermata la partecipazione della schermitrice più bella di sempre, ed ha le idee chiare a tal proposito. Ecco che cosa ha dichiarato Emy Buono durante il corso della recente intervista che ha rilasciato a The Pipol Gossip.

“Beh, il GF Vip lo farei subito” ha ammesso senza troppi giri di parole. “Non immagini che guai che farei lì dentro“ ha subito aggiunto rivelando che se mai dovesse essere stata scelta da Alfonso Signorini regalerebbe grandi gioie agli amanti del gossip e del trash.

“Farei impazzire tutti, non darei tregua a nessuno” ha subito aggiunto. “Così posso fare la cretinetta con altri uomini e sentirmi libera di stuzzicare i vipponi” ha concluso ribadendo però che è più innamorata che mai del suo fidanzato Denis Dosio, conosciuto proprio durante il corso della recente esperienza a La Pupa e il Secchione Show.

Emy Buono sarà al GF Vip? Lei ha lanciato il suo appello, ma non sappiamo se Alfonso Signorini accoglierà la sua richiesta oppure preferirà puntare su altri personaggi. Almeno per il momento, però, il suo nome non compare nel possibile cast di canale 5.