Colpo grosso per Signorini: al GF Vip arriva proprio lui!

Alfonso Signorini ha fatto il “colpo grosso” per la prossima edizione del Grande Fratello Vip? Nella casa più spiata d’Italia potrebbe arrivare lui!

Alfonso Signorini sta mettendo a punto, insieme al suo team di autori, il cast del GF Vip 7. I personaggi televisivi e non che entreranno nella casa più spiata d’Italia per la prossima edizione saranno davvero tanti e per questo motivo le selezioni sembrerebbero essere ancora in corso in modo tale da poter garantire la migliore squadra di sempre.

In rete, manco a dirlo, continuano a spuntare numerose indiscrezioni in merito ai personaggi che potrebbero essere stati scelti dal team di autori e Deianira Marzano, esperta di gossip e nota influencer, ha fatto il nome di una stella degli anni 80′ che ha sostenuto i provini in questi giorni.

Per Alfonso Signorini arriva il colpo grosso al GF Vip? Ecco chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia.

Anticipazioni GF Vip 7: arriva il colpo grosso per Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto partire durante le prime settimane di settembre, ma probabilmente la sua partenza potrebbe slittare anche ad ottobre e per questo motivo la produzione del programma è ancora all’attivo per formare il cast di vipponi (dove non è mancato l’appello dell’ex vippona ad Alfonso Signorini) e tra questi potrebbe esserci anche il colpo grosso degli anni 80.

Secondo quanto rivelato dall’esperta di gossip, Umberto Smaila ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip e potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione del reality show di canale 5, ma il tutto è ancora da decidere in quanto non si sa se la produzione ha scelto di puntare su di lui o altri personaggi.

Per scoprirlo, come al solito, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini che non appena sarà possibile rivelerà i nomi dei vipponi scelti che avranno l’arduo compito di prendere parte all’edizione più lunga di sempre del Grande Fratello Vip nella speranza di poter creare dinamiche sempre più interessanti e che tengano incollati il pubblico al piccolo schermo nostrano.

Saranno in grado di riuscire in questo difficile compito che canale 5 ha scelto di affidare loro?