Indovina il protagonista dell’indovinello: risolvilo in un minuto!

Quante volte un rompicapo vi ha fatto letteralmente perdere la testa? Indovina il protagonista di cui si sta parlando, e diventa il solutore di test più sveglio.

Passare del tempo libero a risolvere giochini e test di questa tipologia, rende le giornate meno pesanti, e la testa più leggera. Imparare a mettere in atto le proprie capacità logiche non è da tutti, anche perché è necessario allenarsi. Nel rompicapo del giorno, l’astuzia dovrà essere una delle armi a tuo favore, perché il protagonista di cui si sta parlando, non è un personaggio così scontato. Alla fine dell’articolo troverai risposta e soluzione.

Non ci sono limiti alla fantasia, quindi mettila a disposizione nell’enigma del giorno ed indovina il personaggio misterioso! Fin dal titolo hai tutte le informazioni che ti servono per risolvere questo giochino, poiché è dalle prime battute che sei a conoscenza del fatto che si tratta di un individuo.

Quindi, elimina dalla tua mente situazioni astratte, oggetti inanimati, e qualsiasi altro dettaglio che potrebbe farti perdere del tempo prezioso nella risoluzione dell’enigma. Ti riscriviamo la consegna con maggior ordine, in modo da visualizzare al meglio la possibile risposta:

“Vende prodotti freschi che nessuno mangia.”

Leggi con attenzione le informazioni “tra le righe” che il testo qui riportato ti fornisce. Fai in fretta, il tempo sta scorrendo, e il test necessita di una soluzione.

Indovina protagonista: la soluzione è a portata di mano!

Anche da questo titolo hai un altro infallibile suggerimento, devi essere bravo a coglierli al volo, e a trovare mediante il tuo intuito la soluzione che cerchi. Non è l’unico test di logica che abbiamo a disposizione, se ti è piace questa tipologia prova un altro indovinello da risolvere in un solo minuto, diventerai sempre più abile e preparato. Arrivati a questo punto, siamo pronti per svelarti la soluzione del giorno.

Nella foto qui condivisa, ci sono dei bellissimi fiori, profumati, colorati e dalle mille forme particolarissime: a quanti non piacerebbe perdersi in questo spettacolo? Saper curare la natura è un’arte per pochi, e il nostro protagonista ci riesce davvero bene.

Per capire di chi si tratta, ti basta tenere in considerazione il fatto che davvero è a portata di mano la soluzione, perché il protagonista in questione lavora con i fiori. Se non vende vegetazione fresca, che di solito non si mangia fatta eccezione per alcune cucine innovative, non avrà alcun guadagno.

La riposta esatta è: fioraio!

Allora, ci sei arrivato da solo? Se sì, prova un altro enigma difficilissimo la cui risposta ti lascerà senza parole.

Attualmente, continuiamo a lavorare per garantire il massimo divertimento nei prossimi rompicapo, siamo dei veri amanti del genere, come te!