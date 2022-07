I Ferragnez non badano a spese: ecco la casa da nababbi a Milano

I Ferragnez come al solito non hanno badato a spese e la nuova casa acquistata a Milano ha fatto sognare gli utenti della rete come soltanto loro due sanno fare.

I Ferragnez sono tra le coppie, se non la coppia, più amata degli utenti della rete. Il pubblico si è affezionato in particolar modo a loro due grazie anche al coinvolgimento che è possibile avere attraverso i social in quanto sono soliti postare i momenti più importanti della loro giornata e della loro vita.

Per questo motivo non poteva mancare una piccola anteprima della loro nuova casa a Milano. I due infatti hanno annunciato che non appena sarà possibile cambieranno la loro abitazione in quanto nonostante nella loro casa attuale si trovino molto bene è purtroppo in affitto e per questo motivo hanno deciso di fare il grande passo e di comprarne una tutta loro.

Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato casa e primi scatti dell’abitazione hanno mandato in tilt gli utenti della rete.

La nuova casa dei Ferragnez è da sogno! Le foto fanno il giro del web

Fedez e Chiara Ferragni, tra l’altro lei ha fatto una confessione che ha emozionato tutti, hanno deciso di mostrare i primi scatti e video della loro nuova casa di Milano.

La casa, come hanno raccontato i diretti interessati sul loro account Instagram, è ancora in costruzione così come l’intero palazzo ma dall’anteprima sembra essere davvero grandiosa. Tant’è che la bionda imprenditrice digitale ha ammesso che all’interno della struttura è presente una piscina che probabilmente potranno utilizzare tutti i condomini. Insomma un’abitazione non da poco e che non tutti si possono permettere.

La nuova casa dei Ferragnez ha fatto sognare i loro fedeli sostenitori che non vedono l’ora di poterla vedere finita ma per questo ci vorrà ancora un po’ di tempo. La Ferragni, infatti, ha ammesso che ci vorranno diversi mesi in quanto se tutto andrà per il verso giusto il palazzo sarà terminato per l’estate prossima e da quel momento in poi potranno scegliere come arredarla quindi non sarà disponibile da subito la fine dei lavori ma siamo sicuri che l’attesa verrà sicuramente ripagata.