Meghan Markle, il suo futuro potrebbe spingerla ad una scelta clamorosa

Quale sarà il futuro di Meghan Markle? Smentite le indiscrezioni su un ritorno al cinema, si parla di una scelta molto sorprendente

Cosa farà Meghan Markle da grande? Questa domanda non è una provocazione ma un vero e proprio quesito che sta coinvolgendo moltissime persone sul web. E non solo, perché diverse trasmissioni televisive e radiofoniche britanniche e statunitensi dedicano molto spazio all’ex attrice statunitense, al momento ancora indecisa sul suo futuro. Le voci sono tante, ma quali sono quelle davvero concrete?

Nelle ultime settimane, in Gran Bretagna ha iniziato a circolare una voce secondo la quale l’ex stella di Hollywood potrebbe firmare a breve un contratto per girare un film. Queste voci sono state immediatamente smentite da alcune fonti vicine alla Duchessa di Sussex. Sappiamo che, entro la fine dell’anno, Meghan pubblicherà un nuovo podcast su Spotify. I Sussex stanno finendo di girare un documentario che andrà in onda prossimamente su Netflix.

La duchessa ha scritto dei libri negli ultimi anni ma sembra che le sue ambizioni la spingano verso un’altra direzione. E sarebbe una decisione clamorosa.

Meghan Markle presto nelle Nazioni Unite?

Alcuni giorni fa, Harry e Meghan hanno partecipato ad un importante evento presso la sede delle Nazioni Unite. La loro presenza non è passata inosservata ed ha alimentato alcune indiscrezioni che circolano da alcuni mesi. Meghan Markle potrebbe accettare un lavoro per le Nazioni Unite? Sembra proprio che sia questa la strada che l’ex attrice statunitense vorrebbe intraprendere entro la fine del prossimo anno.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti d’America, i Sussex sarebbero alla ricerca di un appartamento a New York City, sede principale dell’ONU. La coppia potrebbe lasciare la California, nonostante un rapporto con i vicini che diventa sempre più stretto. Ma le ambizioni sarebbero più importanti per la duchessa ed una posizione di rilievo nelle Nazioni Unite potrebbe spingerla a trasferirsi nella Grande Mela.

Per il momento non c’è ancora nulla di sicuro, non esistono offerte ufficiali, o almeno non sono state divulgate. Questa voce confermerebbe un’altra indiscrezione che circola da tempo: i Duchi di Sussex non hanno alcuna voglia di tornare nel Regno Unito. Tutti i loro interessi sono oltreoceano e il richiamo della Royal Family si fa sempre più debole con il passar del tempo.