Lulù Selassiè, il messaggio da pelle d’oca per i fan: parole da brividi

Lulù Selassiè, dopo aver ricevuto una sorpresa dai fan, ringrazia tutti con un messaggio da pelle d’oca: parole da brividi della principessa.

Sono passati più di quattro mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 6, ma l’affetto dei fan per Lulù Selassiè aumenta sempre di più. Entrata nella casa di Cinecittà con le sorelle Clarissa e Jessica, Lulù si è mostrata, sin dal primo giorno, senza filtri, anche a costo di apparire “scomoda”. Schietta, diretta e sincera, Lulù non si è mai nascosta esprimendo sempre tutte le proprie opinioni. Il carattere sincero e veritiero le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico. Quel pubblico che l’ha amata e continua ad amarla in tutte le sue sfaccettature continua a seguirla in tutti i progetti, a sostenerla e ad inondarla d’affetto.

Dopo aver ricevuto una bellissima sorpresa dai fan, Lulù ha scelto di ringraziarli con un messaggio speciale e che ha colpito totalmente tutti.

Lulù Selassiè ringrazia i fan: “Sono uscita per voi anche se stavo male”

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Lulù che ha incantato tutti con il suo fisico mozzafiato, si sta rendendo conto di quanto sia amata dai fan, di ogni età. Ad essersi affezionati alla “fatina” sono bambini, ragazze, ragazzi, ma anche persone più adulte che di lei apprezzano la verità e la sincerità con cui si è sempre rapportata anche altri, anche agli ex coinquilini con cui mantiene un rapporto speciale soprattutto con Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi a cui ha anche fatto una dedica importante.

Rapporto speciale che Lulù ha anche con i fan che l’hanno sorpresa con un regalo davvero dolcissimo. “Torno a casa e trovo questo. Grazie mille al gruppo regalo ML vi amo. My fairies”, ha scritto la Selassiè.

Lulù, poi, ha ringraziato tutti con il seguente messaggio: “Grazie fatine mie per i regali che ho ricevuto ieri sera. Sono uscita di casa esclusivamente per prenderli anche se stavo male e per pochi minuti solamente per voi, perchè so quanto ci tenete che io li riceva” E vi voglio ringraziare per tutto ciò che fate per me, vi amo tanto! Così come i fiori meravigliosi ricevuti. Ed anche la bellissima sorpresa di oggi. Sono così grata di essere sempre nei vostri pensieri e di ricevere tutte queste coccole! siamo una famiglia”.