Che Dio ci aiuti 7, la nuova suora è una bellezza mozzafiato: fan in delirio

Che Dio ci aiuti 7 pronto a stupire il pubblico di Raiuno: nel convento arriva la nuova sora e non passa assolutamente inosservata.

Che Dio ci aiuti 7 tornerà in onda su Raiuno all’inizio del 2023. Le riprese della fiction sono ancora in corso e le sorprese per i fan saranno davvero tante. Se da una parte ci sarà l’addio di Elena Sofia Ricci che sarà protagonista solo delle prime tre puntate per poi congedarsi, dall’altra ci saranno davvero delle importanti e clamorose sorprese.

Sono diversi i nuovi personaggi che entreranno a far parte della famiglia di Che Dio ci aiuti che, da anni, fa compagnia al pubblico di Raiuno. Con l’addio di Elena Sofia Ricci, ci sarà un’altra suora che prenderà le redini del convento e, la sua bellezza, ha già conquistato tutti.

Che Dio ci aiuti 7: la bellezza della nuova suora conquista tutti

La nuova suora di Che Dio Ci aiuti 7 ha un volto che i fan della fiction conoscono sin dalla prima stagione e che hanno amato sempre di più il personaggio. Stiamo parlando di Francesca Chillemi che, dalla prima stagione, ha interpretato Azzurra. Arrivata in convento come la classica ragazza viziata dedita solo alle apparenze, Azzurra è stata colei che ha fatto il percorso più importante trasformandosi in una donna generosa, dolce e amorevole. L’incontro con Guido e con il figlio Davide ha poi permesso al personaggio interpretato da Francesca Chillemi di vivere la storia d’amore più bella raccontata all’interno della fiction.

Nel corso delle varie stagioni, però, il sogno d’amore di Azzurra è stato spazzato via dalla morte di Guido e Davide. Rientrata in convento, per Azzurra è iniziato un percorso di conversione che andrà avanti anche nel corso della settima stagione. Con l’addio di Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi che, a settembre, sarà anche protagonista della fiction Viola come il mare in cui recita accanto a Can Yaman con cui ha girato anche alcune scene al mare mostrandosi in costume in tutta la sua bellezza, sarà la guida spirituale delle ragazze che arriveranno in convento.

Tra i vuoi personaggi, inoltre, ci sarà anche quello interpretato da Elena D’Amario. La ballerina di Amici, infatti, è tra le new entry della fiction le cui riprese sono in corso a Spoleto.