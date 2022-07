“Assettata di visibilità”: pesantissimo attacco all’ex vippona

Le parole sono dure come lame e non lasciano scampo ad incomprensioni: l’ex vippona incassa un durissimo colpo, dall’attacco vengono rivelati dettagli inediti.

Il mondo dei reality è unico, a volte intricato e contorto, altre leggero e divertente, insomma non si sa mai cosa aspettarsi. Proprio come in questo caso, il pubblico non crede ai suoi occhi, saltano fuori delle rivelazioni sconvolgenti che riguardano una ex vippona molto amata: un attacco al veleno! I social media stanno impazzendo, ognuno si schiera nella fazione del proprio beniamino.

Il Grande Fratello Vip è anche questo, un concentrato di emozioni contrastanti che spesso sfociano in conflitti davvero sconvolgenti. L’ex vippona protagonista della notizia di oggi subisce un attacco che nessuno si sarebbe aspettato, anche perché era da un po’ che non si parlava di lei, e dei suoi inediti rivali.

Le parole fanno riferimento ad un suo atteggiamento in particolare, il quale lascerebbe scioccati tutti i suoi fan perché mai aveva mostrato delle caratteristiche simili.

Vi sveliamo il conflitto a fuoco che sta incendiamo il web.

Ex vippona incassa attacco: rivelazioni clamorose

Di certo, nella casa più spiata di Cinecittà ne accadono di cose interessanti, anche per il prossimo spettacolo in onda nella stagione televisiva autunnale. Già si parla di nuovi concorrenti, nello specifico si è rivelato il nome della schermitrice più bella come prossima gieffina! Insomma, ne vedremo delle belle, ma l’ex vippona di cui parliamo oggi sconvolge tutti, l’attacco è davvero difficile da digerire per le dichiarazioni fatte sul suo conto.

La verità sta sempre da entrambe le parti? Si tratta di un 50 e 50? Vi riveliamo quanto detto, e soprattutto quanto emerso rispetto i fatti raccontati.

Denis Dosio è anche lui un ex gieffino, di professione influencer, si è schierato contro la Di Benedetto a causa di uno spiacevole atteggiamento nei suoi confronti. La definisce “irrispettosa e falsa”, soprattutto rispetto la stima che tanto diceva di nutrire nei suoi confronti.

Questo attacco è stato la conseguenza della parole dell‘ex vincitrice del GF Vip, ad una foto mostrata durante il programma GrenBaud su Twich. Queste le sue parole nei confronti del frame del celebre video di Dosio:

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. E no, con le patatine nel c**o ha superato… ah si è capito chiaramente. E vabbè, ragazzi.”

Così, subentra l’intervista su Pipol Gossip da parte di Emy di Buono, la fidanzata del giovane che afferma:

“L’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio. Ha aggiunto anche che è meglio che Denis si chiuda in un manicomio. Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno!”

Aggiungendo che non importa ciò che pensa, tanto non la considera più nessuno! In seguito all’ultimo sconvolgimento Mediaset che riguarda il Grande Fratello Vip, questa notizia sugli ex beniamini del format lascia senza parole.

Paola non ha risposto all’attacco, non resta che attendere le sue reazioni. Al momento, siamo certi che la Emy ha fatto dei provini per un reality, in attesa di ulteriori evoluzioni, restiamo aggiornati.