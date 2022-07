Test della fiamma: scegline una e scopri chi sei veramente

Scegli una fiamma e scopri la tua vera personalità con questo semplice test

Con questo caldo afoso quale test migliore se non il test della fiamma? Il gioco è facile perché si basa tutto su una tua scelta. Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Le nostre decisioni non sono mai date dal caso. Sono il frutto di aspetti nostri caratteriali, esperienze passate e umore del momento.

Sei pronto a scoprirti? Scopriamo insieme le varie possibilità

Test: scegli una fiamma e scopri la tua vera personalità

In questo test della fiamma ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Ti basterà scegliere quella che più ti piace e leggere la risposta corrispondente al numero optato.

Iniziamo a conoscerci!

1) Uno

Tu sei una persona vitale per gli altri. Chi ha l’onore di fare la tua conoscenza non può più fare a meno di te.

La creatività è la tua più grande dote e mostri ciò anche nel tuo modo di vestire e vivere la vita.

Ti piace dedicare il tuo tempo in vari ambiti e dai sempre il meglio di te. Sei una persona che punta in alto e prediligi il lavoro di squadra. Con entusiasmo e lena, è bello portarsi a casa degli obbiettivi festeggiando assieme.

2) Due

Tu vivi per le emozioni forti. Ricerchi la passione in tutto ciò che fai nella vita. Odi sentirti annoiato e vivere la solita routine.

Ti accendi sia quando dai passione che quando la ricevi. E’ la tua carica di energia, ma devi stare attento: potresti rischiare che la fiamma si consumi troppo in fretta.

3) Tre

Sei una persona molto organizzata. Ami programmare e avere tutto sotto controllo. Non sei maniacale in ciò, ma lo necessiti per avere un senso dell’ordine e per evitare di procrastinare.

Vivi la vita alla ricerca di una via di mezzo che si trovi tra il tuo bisogno di sicurezza e la voglia di provare cose nuove. Vuoi la stabilità, ma anche il brivido.

4) Quattro

Tu hai una grande autostima costruita nel tempo. Non hai paura di rimanere da solo, perché sai che puoi benissimo contare sulle tue forze.

Anche se hai questo modo di fare un po’ egocentrico, hai anche un lato buono. Quest’ultimo è veramente nascosto e ti consiglio di farlo notare un po’ di più.

5) Cinque

Sei una persona molto empatica che ama aiutare gli altri. Loro sono la tua fonte di energia e sanno che possono sempre contare su di te.

Molto generoso, non dimenticare però anche te stesso. Chi ci pensa se tu sei sempre dedito agli altri? Va bene aiutare, ma ascoltati!

6) Sei

Sei una persona molto intelligente. Il tuoi intuito è infallibile e nessun dettaglio passa inosservato di fronte al tuo occhio critico.

I tuoi amici ti ritengono il saggio del gruppo, perché dai sempre degli ottimi consigli. Inoltre, hai una grande capacità di ragionamento