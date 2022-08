Dopo l’addio, il retroscena choc: ex Uomini e Donne vuota il sacco

L’ex di Uomini e Donne ha deciso di vuotare il sacco e dopo l’addio ha svelato un retroscena choc sulla sua relazione che nessuno si sarebbe aspettato di sentire da parte sua.

La coppia si era formata negli studi di Uomini e Donne ma poco dopo la fine della loro esperienza negli studi Elios di Roma hanno deciso di dirsi addio. Le cose, una volta giunti nella vita reale, non avrebbero funzionato ma i due non si sono mai lasciati andare a dichiarazioni a riguardo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso che si aspettavano un file diverso per la loro storia d’amore.

O almeno fino ad adesso in quanto Valeria Cardone, ex di Matteo Ranieri, ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare come stanno davvero le cose. Per questo motivo sul suo profilo Instagram si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, svelando la sua versione della storia.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: l’ex di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la rottura

Valeria Cardone, proprio come la sua collega del Trono Over che si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social, ha deciso di rompere il silenzio rivelando, dopo mesi di gossip sul suo conto da quando ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi, come stanno realmente le cose.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che lei e Matteo Ranieri non parleranno mai del motivo che li ha spinti a dirsi addio in quanto nonostante abbiano preso parte ad un programma televisivo resta comunque la loro privacy e la volontà di rispettare il proprio vissuto senza avere l’obbligo di condividere ogni cosa.

Nonostante ciò ci tiene a ribadire che lei e Matteo non nutrono alcun rancore, ma provano ancora un forte sentimento di stima e affetto e per questo motivo non si lanceranno mai frecciate o colpi bassi sui social parlando male l’uno dell’altro, invitando tutti quanti a rispettare questa loro scelta poichè è stufa di leggere costruzioni fantasiose in merito al motivo che li ha spinti a voler dividere le loro strade dopo la fine del percorso fatto negli studi Elios di Roma.