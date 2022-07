Tenersi aggiornati sulle news della pandemia più devastante degli ultimi anni è la mossa principale per non aumentare i disagi: il Covid-19 fa nuove vittime!

Questo significa non perdere di vista il “male” che sta generando difficoltà in merito a tutti i fronti, dal settore economico, culturale e sociale, fino a condizioni di tipo psicologiche. I singoli Governi dei Paesi stanno attuando tutti i provvedimenti necessari per far fronte al Covid-19 duro a morire. Le percentuali e le stime messe a confronto tra Italia, Russia e Usa, mettono i brividi: si prevede un futuro apocalittico.

La preoccupazione permane e pervade il mondo intero, perché il Covid-19 non fa soltanto ammalare e morire le persone, ma sta cambiando l’intero ordine delle cose. Tanto che un Paese come l’Italia è a terra, ma anche le condizioni estere di Russia e Usa stanno letteralmente mettendo tutti in allarme.

Gli ultimi eventi non possono passare inosservati: ecco un quadro dettagliato di ciò che sta accadendo e che è necessario sapere.

Covid-19: ultimi aggiornamenti sui morti e verità amare

Se non vuoi perderti delle informazioni fondamentali, approfondisci le condizioni sull’andamento della crescita dei contagi, perché più volte abbiamo ribadito l’importanza del tema. Come se non bastasse, la situazione è analoga in tutto il mondo. E’ lecito chiedersi se siamo nel 2022, oppure siamo stati catapultati in un universo alternativo ma nel 2020: quando il virus contagiava tutti e nessuno ne sa ancora l’origine.

Quali sono le condizioni più importanti da tenere subito in considerazione? Innanzitutto, è bene riconoscere che seppur ci siano infezioni meno gravi, il virus continua ad evolversi, causare morti, e determinare la presenza di varianti totalmente fuori controllo.

Quello che è certo è che sappiamo che il coronavirus c’è ancora, ma non siamo a conoscenza di quante mutazioni e quali potrà ancora subire. Forse la gravità della situazione in corso è causata da un recente calo dell’utilizzo dei booster e dei farmaci antivirali. Queste condizioni hanno incentivato la suddetta pericolosità in Italia.

In Russia la campagna di vaccinazione non è stata ottimale. Per giunta la guerra in Ucraina sta mettendo in ginocchio e sacrificando un intero sistema economico, e con esso la stessa popolazione e i contribuenti Esteri, come l’Italia, dipendenti dal Gas russo.

Negli USA la situazione è ancora più sconvolgente. Perché anche in questo caso la campagna di vaccinazione è andata a rilento, e con essa il numero dei morti fa paura.

Tra l’altro, anche il premio Nobel Giorgio Parisi ha fortemente criticato le misure recenti adottate dal Governo, perché il coronavirus è una minaccia ancora troppo presente nel mondo per poter allentare le misure di restrizione.

Senza dimenticare i disagi sociali e psichici, mantenere un comportamento consono e senza dimenticare le precauzioni, è il modo adatto per vivere in tranquillità. Il passato è un lontano ricordo, abituarci al nuovo stile di vita è realtà.