Paura per la star di Raiuno: incidente in moto, fan sotto shock

La star di Rai 1 ha vissuto momenti di puro terrore. Il conduttore ha avuto un incidente con la sua moto, lasciando i fan sotto shock per quanto accaduto nelle scorse ore. Ecco come sta ora.

Grande paura per la star di Rai 1 che nelle scorse ore è stata vittima di un terribile incidente. Il tutto è accaduto in un giorno qualunque, quando si stava recando dal suo barbiere di fiducia.

Il conduttore, come di consueto, aveva scelto di uscire di casa utilizzando la sua moto ma una automobile gli ha tagliato la strada percorrendo un percorso a senso unico ed andando a creare un terribile incidente.

Fortunatamente il conduttore è riuscito ad avere i riflessi pronti ad ha subito schivato l’auto, ma le conseguenze sono state inevitabili. A raccontare quanto è successo è stato il diretto interessato Beppe Convertini ai microfoni di Diva e Donna, svelando al grande pubblico che segue che cos’è successo in quel momento e come sta ora dopo l’incidente.

Incidente per Beppe Convertini: come sta la star di Rai 1

Gli utenti della rete, che sono rimasti ancora spiazzati dalla difficile scelta di Meghan Markle, sono rimasti senza parole di fronte all’incidente di Beppe Convertini ma fortunatamente a parte qualche graffio sta bene. Anche se la sua amata moto non può dire la stessa cosa:

“Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto” ha esordito la star di Rai 1, rivelando che non ha riportato alcun danno e che sente di dover molto alla sua fede che lo ha aiutato anche in questo momento così difficile e complicato per la sua persona.

“Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento, quindi mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida. Ne sono uscito illeso e ringrazio Dio e Padre Pio a cui sono molto devoto” ha poi ribadito.

Anche chi c’era dall’altra parte della guida sembrerebbe stare bene e si è scusata, per quanto possibile, per il conduttore per quanto accaduto ma certe cose purtroppo sono difficili cancellare. Ciò che conta è che Beppe Convertini dopo l’incidente, e anche l’altre parte interessata, è che stia bene.