Da Amici agli Stati Uniti: l’ex vincitore spicca il volo così!

L’ex vincitore di Amici pronto per una nuova avventura: Stati Uniti sto arrivando!

Anche quest’ultima edizione di Amici si è conclusa e la vittoria è del cantante Luigi Strangis. I provini sono già iniziati e ballerini e cantante di ogni età si stanno sfidando per raggiungere il loro sogno.

Un ragazzo come loro vince Amici e raggiunge il suo primo grande obbiettivo. L’ex allievo è molto determinato nel voler raggiungere un nuovo traguardo. Per questo, l’ex vincitore punta agli Stati Uniti.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Alberto Urso spicca il volo: prima Amici, ora Stati Uniti

Alberto Urso ha vinto la 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi. E’ il primo tenore, polistrumentista, compositore e musicista ad aver vinto il talent show.

Per Alberto sono arrivati altri grandi successi come dischi d’oro, l’onore di gareggiare al Festival di Sanremo ed è stato ospite su molti palchi importanti, mentre Lorella Cuccarini svela il retroscena di una lite pazzesca.

Proprio quest’estate, Urso avrebbe dovuto fare il suo primo tour in Italia, ma arriva il messaggio dal cantante sul suo profilo Instagram in cui spiegava che ha un “nuovo progetto in corso“.

Ma di cosa si tratta? Cosa ha in mente Alberto? A rivelare l’indiscrezione ci pensa il settimanale Chi che scrive: “Alberto Urso ha scelto di andare a farsi le ossa e una sana gavetta in America, provando a seguire le orme e il successo canoro de Il Volo“.

Ebbene sì, ce l’ha fatta. L’ex vincitore di Amici è volato negli Stati Uniti con una piccola valigia e tante ambizioni e ha fatto proprio bene.

Alberto aveva un sol obbiettivo: entrare a far parte di un gruppo di fama internazionale e così è accaduto.

Proprio su Instagram, Urso rivela tutto: “Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale ‘The Tenors‘! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi“.

Sono tantissimi i commenti sotto il post. Troviamo sia persone famose che non, come Giordana Angi, Raffaella Mennoia, Giulia Stabile, ma anche la dama più famosa di Canale 5, Gemma Galgani.

Proprio la protagonista di Uomini e Donne dedica delle parole di lode per Alberto, mentre Emanuel Lo si prepara ad Amici.

“Le tue indiscusse qualità vocali sono state note a tutti da subito, ma tu hai sempre saputo accompagnarle con l’umiltà e la spontaneità che ti caratterizzano e che non devi perdere mai” scrive la dama che si congratula con il ragazzo per questo suo nuovo grande successo.

Sono tutti pazzi per Alberto Urso! L’ex vincitore di Amici è stato molto coraggioso e con dedizione e determinazione, ce l’ha fatta. Auguriamo un grande in bocca al lupo!