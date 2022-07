Amici 22, arriva Emanuel Lo: prima della Scuola, conquista tutti così!

Prima della Scuola di Amici 22, Emanuel Lo conquista tutti così!

Emanuel Lo sarà uno dei professori di ballo di Amici 22. A rivelare la notizia è il sito Davidemaggio.it che lascia intendere che Emanuel prenderà il posto di Veronica Peparini.

Il futuro professore è un coreografo, ballerino e anche cantautore. Lo abbiamo già visto nel programma durante le sfide di hip hop.

Inoltre, Emanuel è fidanzato con un personaggio molto noto, la cantante Giorgia. I due stanno insieme da più di 20 anni e hanno anche un figlio di nome Samuel nato nel 2011.

Ma scopriamo insieme come si prepara il professore alla Scuola di Amici. Il suo look conquista tutti

Maria De Filippi sta già pensando alla prossima edizione di Amici. I provini sono iniziati da almeno un mese e migliaia di persone stanno cercando di raggiungere il loro sogno a colpi di ballo e canto.

Mentre la conduttrice rivuole proprio Lei nel cast, un nuovo volto sta per entrare nello studio di Cinecittà. Si tratta di Emanuel Lo, già noto al pubblico come giudice delle sfide hip hop.

Il futuro professore prende il posto di Veronica Peparini che per ben nove anni si è distinta egregiamente all’interno del talent show. Emanuel deve confermarsi ancora sul piccolo schermo, ma sui social ci riesce benissimo.

Ecco che in un momento di relax, il fidanzato di Giorgia pubblica uno scatto sul suo Instagram. Il ragazzo è sulla riva di un lago e indossa un berretto da pescatore e un costume blu che gli arriva fino alle ginocchia.

Ironicamente, il coreografo scrive: “Stavamo girando un video e mi sono ritrovato così… in costume“.

Ringraziamo allora gli autori di questi video! Emanuel ha un fisico da fare invidia, mentre spunta il clamoroso ritorno di fiamma tra due ex Amici. L’addominale è scolpito e abbronzato; come è possibile non sognare?

Un sacco di commenti di adulazione spuntano sotto il post, sia da personaggi famosi che non. A scrivere due parole c’è Paola, del duo Paola e Chiara, la fidanzata Giorgia, ma anche l’ex ballerino di Amici adesso professionista, Alessio La Padula.

Non ci sono dubbi: Emanuel Lo ha già conquistato tutti ancora prima di iniziare la sua nuova avventura ad Amici 22. I fan fremono di già