Ex veline ed ex professoressa alla riscossa, mai così belle: web in tilt

Mai così belle e il web va in tilt: ex veline ed ex professoressa alla riscossa

Chi non sta sognando le vacanze guardando le storie Instagram delle nostre amate influencer. Questo caldo si fa molto più che sentire e non c’è nemmeno Temptation Island ad aiutarci un po’.

Non temete, ci sono loro a tenerci compagnia! Si tratta di una ex professoressa e due ex veline che con un ballo sensuale hanno mandato in tilt il web. Scopriamo di chi si tratta

Il web va in tilt: Elena Santarelli e le due ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo alla riscossa

Quanto sono belle! Elena Santarelli riprende un momento di ballo con le amiche durante le vacanze a Formentera.

La conduttrice è in compagnia delle due ex veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi con le rispettive famiglia e la sorella da urlo. In attesa della cena, le tre donne si divertono registrando un balletto su note latine che mostra la bellezza di queste tre donne.

Santarelli, compiaciuta dell’esito finale del ballo, pubblica il Reel su Instagram e il web non può fare altro che impazzire. Sono elegantissime: Elena ha una coda alta e un top e gonna arancioni, Costanza indossa un tubino bianco e scollato, mentre Federica ha un vestitino senza maniche color lilla metallizzato.

Ma dove staranno andando? Ballando sulle note di Mama, le tre vip sono di fronte al ristorante Calma pronte per mangiare tutte insieme.

Non si impegnano come le migliori tiktoker, ma a loro serve poco per conquistare il web.

La Santarelli, dopo la dedica al suo principe, ironizza sul balletto: “Io e il ballo, io e la coordinazione, tutte cose che tengo nascoste, sono gelosa della mia anima ballerina. Io la senior e accanto due super ballerine categoria ‘young’ “.

Elena ha 41 anni, mentre Costanza e Federica ne hanno 32.

Le due ex veline non lavorano più per Striscia la Notizia, ma sono ancora molto amiche. Entrambe sono fidanzate con un calciatore: Costanza è impegnata con Christian Vieri e Federica con Alessandro Matri.

La biondo e la mora sono rimaste in dolce attesa nello stesso anno, il 2018, e cercano di passare più tempo possibile insieme.

Nonostante il loro lavoro di colleghe sia finito, l’amicizia rimane.

Che bellezze a Formentera! Le due ex veline ed Elena Santarelli fanno impazzire il web e non solo