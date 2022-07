Anticipazioni Uomini e Donne: sul trono arriva il tik toker? La verità

La produzione di Uomini e Donne ha puntato in alto. Secondo alcune indiscrezioni sul trono potrebbe arrivare un Tik toker di successo…Ecco svelato chi!

Uomini e Donne, il noto dating show condotto e prodotto da Maria De Filippi punta sempre più in alto. Secondo le ultime indiscrezioni emerse negli ultimi giorni la produzione stava pensando di avere un tronista direttamente dal mondo di Tik Tok.

Tik Tok il social network dei contenuti catchy, immediati e di puro intrattenimento sforna talenti, influencer e permette a chiunque di poter raccontare una propria storia. Insomma è un social network che ha grandissime qualità e anche la produzione televisiva di Uomini e Donne se ne è reso conto.

Per questo motivo, Andrea Fratino hanno pensato di far entrare nel cast un giovane tiktoker nonché ex personaggio televisivo de “La Caserma”, Andrea Fratino. Ma cosa avrà risposto il 21enne?

Uomini e Donne, Andrea Fratino ha accettato di diventare un tronista?

Andrea Fratino, giovane tiktoker ed ex protagonista de La Caserma è stato a lungo corteggiato dalla redazione del dating show. Ma sarà uno dei protagonisti della prossima stagione di Uomini e Donne?

Secondo le indiscrezioni emerse, Andrea Fratino avrebbe rifiutato di prendere parte al dating show non si sa se l’offerta era per fare il tronista oppure il corteggiatore. Il giovane Tik toker, appena 21 anni, ha preferito prendere altre strade e in una diretta per RDS Next ha rivelato i motivi per cui avrebbe detto di “no” alla redazione di U&D.

Secondo le sue dichiarazioni, Andrea ha sempre sognato di diventare un partecipante di Uomini e Donne. Ha detto:

“Quando ero piccolo sognavo di andare a Uomini e Donne. Intorno ai 14 – 15 anni. Poi in realtà, avendo questa visibilità, più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato al telefono per andare lì. Ho detto di no. Perché non è più, secondo me, la vetrina di una volta”

Nel corso dell’intervista ha poi aggiunto:

“Prima Uomini e Donne era diverso. C’era il Trono Classico e il Trono Over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta è cambiata, non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turututututuru”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare in un programma per trovare l’amore della mia vita”.