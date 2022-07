Victoria De Angelis, look total black a New York e dal vestito spunta tutto

Victoria De Angelis, look total black per il concerto dei Maneskin a New York e dal vestito della bassista spunta tutto mandando in tilt il pubblico.

Ogni concerto dei Maneskin regala sorprese ed emozioni al pubblico che resta incantato di fronte all’energia che sprigionano sul palco Damiano David, Ethan Torchio, Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Ad incantare il pubblico, però, sono anche gli outfit con cui la band romana sale sul palco.

Sempre ricercatissimi, sempre studiati nei minimi particolari e sempre abbinati. Per il concerto di New York, così, Victoria si è presentata sul palco con il suo inseparabile basso e un look total black che ha esaltato i lunghi capelli biondi e la pelle abbronzata.

Victoria De Angelis: vestito nero e trasparente sul palco di New York, pubblico in delirio

Se per le interviste e qualche momento di relax in giro per le strade di New York, Victoria ha scelto di sfoggiare minigonna, camicia e stivali, per salire sul palco e scatenarsi con Damiano, Ethan e Thomas, la bassista dei Maneskin ha indossato un abito in pizzo trasparente un completo total black composto da culotte e reggiseno. Ha poi completato il look con un coprispalle a rete, il collare e degli stivali lucidi e neri.

Un look aggressivo, ma anche decisamente sensuale quello di Victoria che, sul palco, si esibisce in movimenti che provocano il pubblico che resta letteralmente incantato dalle sue movenze. I capelli lunghi e biondi, gli occhi azzurri resi ancora più evidenti dal trucco e la pelle abbronzata dopo la vacanza ad Ibiza dove ha regalato ai fan uno spettacolo mozzafiato condividendo una foto del suo fondoschiena perfetto e arrossato dal sole, Victoria è di una bellezza stratosferica.

Nella foto qui in alto è con l’amico fraterno Thomas con cui si è rilassata ad Ibiza. Il chitarrista, a sua volta, per il concerto di New York ha scelto dei pantaloncini neri, una camicia bianca e degli stivali rossi. Per i Maneskin, dunque, è un’estate ricca di impegni in giro per il mondo. Nonostante tutto, però, riescono a trovare quel briciolo di tempo per stare insieme tra loro come quattro amici ventenni che condividono tutto.