Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: tutto finito? La verità nelle parole di lei

Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è tutto finito? L’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram rivelando come stanno davvero le cose tra loro due.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono ritrovati negli scorsi giorni al centro della cronaca rosa in quanto sul web si è parlato di una profonda crisi che i due starebbero vivendo. Addirittura si è detto che la coppia, nata negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne quando lei ricopriva il ruolo di tronista al fianco di Luca Onestini, non dormirebbe insieme da tempo.

Rosa e Pietro almeno per il momento avevano preferito non commentare in alcun modo il gossip che li riguarda. Questo almeno fino a qualche ora fa quando lei ha scelto di rompere il silenzio sul suo account Instagram rivelando come stanno realmente le cose tra loro e se questa presunta crisi di coppia corrisponde alla realtà dei fatti o se si tratta di un gossip privo di fondamento.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: la verità dietro la profonda crisi di coppia

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tra le coppie più belle nate negli di studi Uomini e Donne, dove anche un altro famoso due ha da poco annunciato di aver fatto il grande passo dopo la fine del programma, e per questo motivo non appena si è sparsa la voce di una possibile crisi gli utenti della rete si sono subito preoccupati ma da oggi possono dormire sogni tranquilli.

L’ex tronista di Maria De Filippi ha pubblicato una serie di scatti, tratti dalla festa di compleanno del suo primogenito, che la mostrano più felice che mai al fianco del suo compagno andando a smentire il gossip nato sulla loro vita di coppia negli scorsi giorni: “Tutto quello che ho fatto e che farò da quel 25/07/19 sarà per te, per voi” ha scritto la Perrotta sul suo profilo Instagram spegnando il gossip. “Buon compleanno piccolo ometto mio” ha poi concluso, rivolgendosi al suo ometto.

Rosa e Pietro di Uomini e Donne nonostante gli alti e bassi continuano a restare una coppia unita, pronta ad affrontare i problemi che la vita gli presenta davanti.