Ballando con le stelle 2022: salta un’altra big? Ecco il colpo di scena

Diremo addio ad un altro amatissimo personaggio di Ballando con le Stelle? La star è protagonista di una notizia che lascia con il fiato sospeso i fan.

Di certo si attende con ansia Ballando con le Stelle, il forma di danza della Rai più seguito di sempre! I ballerini professionisti, gli aspiranti ballerini, la giuria, il pubblico, e l’immancabile Milly Carlucci sono insostituibili per il palinsesto televisivo. La prossima stagione televisiva, quella che andrà in onda in autunno, sarà totalmente rinnovata in molteplici aspetti, e a quest’altro addio i fan non erano pronti.

Rinnovamenti, decisioni dolorose, e abbandoni inaspettati: Ballando con le stelle è anche questo! Il format di danza della Rai è un grande successo ogni anno, ma per essere tale necessita di un duro lavoro, specialmente dietro le quinte.

Nel corso degli anni molti protagonisti sono entrati nella famiglia di Milly Carlucci, ed altri l’hanno abbandonata, e così sarà anche quest’anno.

Ecco la grande assente ed il perché di questa situazione tanto sofferta.

Ballando con le stelle: la grande assente!

Si era già fatto riferimento ai grandi cambiamenti che andranno in scena nella prossima stagione televisiva. Per mantenere alte la temperature anche durante le gelide serate autunnali, è necessario farsi compagnia con delle sfide di danza! Il cast aggiornato ha dei nomi bomba per l’edizione in arrivo, ma non tutti quelli presenti negli anni precedenti torneranno in tv. Ecco l’addio inaspettato che fa storcere il naso ai fan.

Stiamo parlando di Lucrezia Lando! La ballerina professionista ha ottenuto grandi consensi dal pubblico. Faceva coppia con Andrea Iannone, ed insieme hanno incendiato il palco con la loro intensità, passione e grande talento per la danza.

Sono diversi i volti che hanno stravolto le carte in tavola, scegliendo altri percorsi di lavoro. Infatti, non possiamo non riportarvi l’esempio che ha come protagonisti l’ex vincitrice Arisa e il suo compagno di squadra e di cuore: ha trovato l’amore con Vito Coppola,! Questi però approderà nella versione inglese del format, Strictly come dancing, quella che dà origine allo stesso programma italiano.

La sorte della Lando sarà la stessa? Tra cambi di rotta, scelte personali, altre dovute a problemi più gravi, tutti si stanno domandando per quale ragione la bella ballerina non tornerà in scena.

Di recente, il programma ha fatto parlare di sé per questioni un po’ spinose. Il dietro le quinte ha fatto emergere dei particolari assurdi e inaspettati per i fan, proprio come la suddetta notizia.

Gira voce che la professionista non sarà presente poiché ancora non è stata chiamata dalla Produzione! La stessa ha confessato di trovarsi molto bene nel programma, ci lavora dal 2018 e attende con ansia di essere presa in considerazione per la prossima stagione televisiva.