Trova l’ape Regina: la vita nell’alveare non sarebbe la stessa senza di lei!

La sfida del giorno è davvero entusiasmante: trova l’ape regina in trenta secondi! Sembra un test impossibile, ma con i nostri suggerimenti ce la farai.

Risolvere enigmi del genere implica una certa attenzione, ma non solo. Appunto, trattandosi di test visivi e rapidi non basta mantenere alta la concentrazione, ci sono anche altri elementi peculiari da tenere in considerazione. Trova l’ape regina in trenta secondi, ma ricorda di non farti rendere le cose difficili da una tempistica limitata. Se attuerai la giusta strategia non avrai rivali, e diventerai un bravo solutore.

A fine articolo troverai la soluzione con qualche altro suggerimento. Infatti, i nostri trucchetti sono fondamentali per indovinare la risposta esatta. In questa foto, la protagonista del rompicapo, ci sono tante api, tutte con caratteristiche differenti.

Sarà perché ognuna ha un ruolo diverso nella società dell’alveare?

In ogni caso, ti suggeriamo di fare attenzione ai dettagli, perché seppur molte api sembrano uguali, ci sono delle differenze importanti. Potresti immaginare come si presenta un’ape regina, di sicuro nella sembianze di una donna!

Allora, che aspetti? Affronta la sfida senza temere di non farcela, a fine pezzo troverai quello di cui hai bisogno per capire come affrontare questi giochi.

Soluzione: ecco dove si trova l’ape regina!

Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe nascosta proprio lì? Ebbene, la nostra ape Regina si è intrufolata tra i suoi sudditi per conoscerli meglio, ma era impossibile non notarla.

Nei suggerimenti dati nel paragrafo precedente ti abbiamo consigliato di fare attenzione al fatto che fosse donna, ma non solo. Ci sono diversi dettagli ai quali prestare attenzione. Essendo un disegno costruito con tratti semplici e basilari, la differenza sarebbe sicuramente stata nel copricapo.

Infatti, se osservi le altre apine, quelle diverse indossano dei cappelli un po’ buffi. Questo ti avrebbe condotto alla soluzione in meno di trenta secondi.

Cosa indossa una regina? Ovviamente una corona! Così con i giochi dei colori, giallo e nero, il tranello era quello di portati fuori strada. L’hai trovata da solo? Se sì, continua ad allenarti con i nostri rompicapo.

