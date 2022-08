Grande Fratello Vip 7, concorrenti ufficiali: i 3 nomi che cambiano tutto

Grande Fratello vip 7, Signorini conferma i primi concorrenti ufficiali: i tre nomi che cambiano tutto e creano dinamiche.

Manca sempre meno all’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e, dopo settimane di rumors e indiscrezioni, arriva finalmente la conferma sui primi tre concorrenti ufficiali che varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Sono tanti i nomi che sono spuntati sul web come probabili concorrenti del reality show. Alcuni dovrebbero essere confermati nelle prossime settimane mentre altri non ci saranno.

Tuttavia, Alfonso Signorini che tornerà al timone del reality show per la quarta volta consecutiva dopo le prime tre edizioni affidate ad Ilary Blasi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Simona Ventura, ha confermato tre nomi attesissimi dal pubblico.

Grande Fratello Vip 7: Signorini conferma i primi tre nomi

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7 che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe partire in ritardo rispetto alla data prevista? Sono tanti gli indizi forniti finora da Signorini sui social come una borsa, uno smalto rosso, delle catene che il futuro inquilino della casa di cinecittà indossa come accessorio, un pallone, ma anche delle chiavi di casa. Indizi che, sul web, hanno scatenato varie ipotesi.

Ospite della seconda giornata de La Terrazza della Dolce Vita, il format di Simona Ventura che si tiene a Rimini, Signorini ha risposto ad alcune domande svelando delle curiosità sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Simona Ventura ha provato a fargli svelare qualche nome, ma la risposta di Signorini è stata: “Non mi estorci un nome neanche sotto tortura”.

Poi ha commentato alcuni degli indizi condivisi come lo smalto rosso dimenticato sul taxi e che ha immediatamente fatto pensare a Pamela Prati mentre Deianira Marzano ha avanzato l’ipotesi Elenoire Ferruzzi.

“Ma se tu mi dici se Pamela Prati sarà al Grande Fratello ti rispondo fuochino, ma quello smalto rosso non si rivolgeva a Pamela Prati”, sono state le parole di Signorini. Tra i nomi spuntati sul web, poi, c’è anche quello di Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra: ci sarà lei tra i concorrenti ufficiali del GF Vip 7? “Fuochino: l’ho presa in considerazione”, sono state le parole di Alfonso.

Infine, non poteva mancare un riferimento ad Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì viene accostato al reality da mesi, ma cosa c’è di vero? Entrerà seriamente nella casa di Cinecittà? “Che pall*!”, ha commentato per poi aggiungere – “Guarda che i veri colpi non sono stati ancora annunciati, sai? Ce ne sono parecchi in questo caso”.