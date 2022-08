Lacrime per Federica Panicucci: la vacanza inzia malissimo

By

Federica Panicucci ha iniziato la sua vacanza nel peggiore dei modi. Lo sfogo è arrivato in maniera inaspettata sui social.

Federica Panicucci dopo un’intesa stagione televisiva, dove ha collezionato ascolti record al timone di Mattino 5, è pronta a godersi qualche giorno di relax prima di tornare a lavoro in quanto a partire da settembre non solo tornerà ad aggiornare i suoi fedeli telespettatori con le maggiori notizie legate al mondo dell’attualità e alla cronaca rosa ma andrà a sostituire anche Nicola Savino a Back To School.

Insomma, le aspetta un periodo molto intenso e per questo motivo una vacanza nel posto del cuore è più che meritata. Peccato però che il tutto sia iniziato con il piede sbagliato e abbia rovinato l’inizio di questo splendido viaggio con l’amore della sua vita.

Le vacanzone di Federica Panicucci sono partite malissimo e la conduttrice di Mattino Cinque sui social ha spiegato per filo e per segno che cos’è successo.

Vacanze rovinate per Federica Panicucci: il viaggio prende una brutta piega

Federica Panicucci, che non appena tornerà al timone di Mattino Cinque non potrà non parlare del clamoroso rifiuto ricevuto da Alfonso Signorini, ha iniziato questa vacanza nel migliore dei modi ed ha vuotare il sacco è stata lei stessa sul suo profilo Instagram.

La conduttrice è apparsa piuttosto infastidita in quanto durante il momento dedicato alla cena ha ammesso che al suo arrivo alle Maldive le sue valigie, con gli effetti personali, non erano arrivate insieme a lei e a suo marito ma li hanno raggiunti un giorno e mezzo dopo creando non pochi problemi alla coppia che è rimasta con soltanto uno spazzolino ed una t-shirt offerta dalla struttura che li ha ospitati durante il corso di queste vacanze.

Fortunatamente il tutto si è concluso per il meglio e le valigie, anche se in ritardo, sono riuscite a raggiungere lei e Marco Bacini, il suo compagno, ed hanno potuto proseguire la vacanza nel migliore dei modi in modo tale da poter tornare più carica che mai in vesta della prossima stagione televisiva che la vede più impegnata che mai al timone di nuovi e interessanti progetti.