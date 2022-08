Royal Family: dove passerà le vacanze estive la Regina Elisabetta?

Le vacanze estive della Regina Elisabetta saranno in Inghilterra o all’estero? Ecco dove riposerà per qualche giorno l’anziana sovrana

Siamo ormai arrivati ad agosto ed è tempo di vacanze. Milioni di persone stanno raggiungendo in queste ore le località balneari o i luoghi che hanno scelto per rilassarsi un po’, soprattutto dopo un faticoso anno di lavoro. Questo discorso non vale soltanto per i comuni mortali ma anche per i membri della Royal Family, compresa la Regina Elisabetta. Nonostante l’età, l’anziana sovrana non rinuncia a qualche giorno di vacanza.

È stato un anno difficile per Sua Maestà, pieno di impegni e di problemi di salute. La 96 enne monarca ha deciso di staccare la spina per qualche giorno anche quest’anno, soprattutto dopo aver ascoltato i consigli dei suoi medici personali. Non è la prima volta, infatti, che lo staff medico della Regina Elisabetta le consigli un po’ di riposo. Finalmente è arrivato il momento di non pensare più agli impegni ufficiali e di godersi una pausa.

Ecco dove andrà in vacanza Elisabetta II e cosa succede quando è lontana dagli eventi pubblici ufficiali.

La vacanza della Regina Elisabetta

Siamo ad agosto e la Regina Elisabetta non può rinunciare a alle sue amate Highlands scozzesi. L’anziana sovrana passerà lì le sue vacanze estive, come accade da diversi decenni ormai. Quasi sicuramente sarà accompagnata dai parenti più stretti, nonostante alcune problematiche dell’ultima ora. In questo periodo, nulla potrebbe impedire a Queen Elizabeth di recarsi presso il suo amatissimo Castello di Balmoral.

In questa località, Elisabetta e Filippo hanno trascorso la loro luna di miele e quindi si tratta di un posto speciale per la regina. L’anno scorso, a causa della pandemia mondiale, la regina ha dovuto rivedere i suoi progetti estivi ma quest’anno ha deciso di recarsi in Scozia e resterà lì per almeno due settimane, anche se i ben informati parlano di una possibile permanenza più lunga del previsto. Non è chiaro se questa decisione dipenda dalle volontà della Regina Elisabetta o dalle sue condizioni di salute.

Fino a due anni fa, la sovrana trascorreva un periodo molto più lungo in Scozia. Era, infatti, solita recarsi presso il castello già a luglio, per restarvi fino ad ottobre inoltrato. Una vacanza lunghissima per Elisabetta II, che quest’anno potrebbe essere costretta a tornare prima a Londra a causa degli impegni ufficiali. È probabile che i medici spingano per una permanenza più lunga ma alla fine deciderà sempre lei, nonostante i 96 anni e gli acciacchi legati all’età.