“Basta, sono caz*i miei”: Lulù Selassiè sbotta e asfalta così gli haters

Lulù Selassiè, stanca dei commenti degli haters, sbotta nel corso di una diretta Instagram e asfalta i leoni da tastiera così!

Lulù Selassiè è stata indubbiamente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello vip 6. Non solo ha creato dinamiche con il suo carattere schietto, diretto e sincero, ma ha anche dato vita ad una delle storie d’amore più belle tra quelle nate nella casa di cinecittà con Manuel Bortuzzo. Una storia che è finita poco dopo l’uscita dalla casa, ma che fa ancora sognare i fan che non perdono occasione per ricordare quell’amore sotto i post o sotto le dirette di Lulù.

La Selassiè, tuttavia, è spesso oggetto di commenti e critiche sul suo aspetto fisico ed è questo aspetto che le ha fatto perdere la pazienza e l’ha portata ad aprire una diretta per asfaltare gli haters e ricordare a tutti quanto siano pericolosi determinati commenti.

L’amaro sfogo di Lulù Selassiè sul body shaming

Domenica 7 agosto, direttamente dal mare dove si trovava in compagnia delle sorelle Jessica e Clarissa, ha intrattenuto i fan con una breve e divertente diretta nel corso della quale si è divertita ad assaggiare alcuni gelati dando i voti e consigliando i più buoni. Durante la diretta, però, sono arrivati una serie di commenti che hanno portato la Selassiè a commentare così: “Ragazzi però fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No… che si è rotto e quindi sta sempre là, cioè capito? Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!”.

Ieri, lunedì 8 agosto, in tarda serata, attraverso una nuova diretta Instagram, Lulù ha spiegato a cosa si riferissero le sue parole. Nessun riferimento a Manuel Bortuzzo che continua ad essere al centro del gossip con presunti flirt. Le parole di Lulù si riferivano ai commenti sul suo fisico e le sue abitudini alimentari.

“Non hai seno, sei troppo magra, ma sei bulimica, delle cose folli. Non è accettabile. A me, come ad altre persone, non serve il vostro giudizio sul nostro corpo!”, ha detto Lulù nel corso della diretta.

“Fatevi i caz*i vostri, forse non ne avete, non avete nulla a cui pensare e dovete stare a giudicare il corpo delle altre persone. Pensate che quello che voi dite fa male alle persone. Si creano tante insicurezze. Pensate alla vostra vita, non andate in giro a ferire le persone.. Smettetela perché ogni volta che faccio delle dirette leggo ‘Non hai seno’. A un certo punto uno si rompe i cog*ioni, smettetela, non capisco vi sentite realizzati a dire queste cose?!”, ha sbottato Lulù sperando di aver fatto arrivare il messaggio a tutti gli haters.