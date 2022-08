Maria De Filippi: svelato il retroscena sul famoso programma. Non lo produrrà più

Maria De Filippi ha deciso di giocare a carte scoperte rivelando un clamoroso retroscena sul ritorno in tv del noto programma.

Maria De Filippi, nonostante in apparenza sembri che si stia godendo qualche momento di relax dal piccolo schermo degli italiani, in realtà non ha mai smesso di lavorare in quanto ha continuato ad organizzare il lancio dei suoi programmi per la prossima stagione televisiva.

Prima del grande ritorno, la moglie di Maurizio Costanzo ha scelto di concedere una lunga intervista al settimanale Oggi dove tra una confessione e l’altra sulla sua vita privata ha scelto di fare una precisazione in merito al suo lavoro in quanto sono state trapelate delle informazioni che ha giudicato poco corrette.

Maria De Filippi ha fatto una precisazione sul ritorno de La Talpa in tv rivelando che contrariamente a quanto riportato dai media lei non produrrà affatto lo show.

Maria De Filippi fa una precisazione sul ritorno de La Talpa: nulla è come sembra

Maria De Filippi, che di recente è stata battuta da Silvia Toffanin, ci ha tenuto a chiarire che i diritti de La Talpa fanno parte di Mediaset in quanto non sono stati acquistati dalla sua società, la Fascino, ma lei ci lavora semplicemente con il suo team di autori per svecchiare il format che non va in onda da molti anni.

“Ne approfitto per chiarire una notizia che non è stata riportata con correttezza” ha esordito la moglie di Maurizio Costanzo durante il corso dell’intervista. “I diritti di questo programma non li ha comprati la mia società di produzione ma Mediaset” ci ha tenuto a specificare, considerato che era stato riportato l’esatto contrario dopo la conferenza tenuta dall’azienda con cui collabora. “Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format“ ha subito aggiunto. “Siamo ancora a una fase embrionale del progetto”.

Maria De Filippi ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I in merito a quello che sta accadendo in questi giorni, rivelando dunque che lei non ha acquistato i diritti del reality show portato al successo da Italia 1 ma che sta semplicemente lavorando per dare nuova vita al format.