Altro che Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker ha trascorso il ferragosto con lui!

Altro che Giovanni Angiolini, dopo la separazione da Tomaso Trussarsi, Michelle Hunziker è stata avvistata insieme a lui…

Tante foto e indiscrezioni confermerebbero il fatto che Michelle Hunziker abbia trascorso una settimana delle sue meritate vacanze estive vicino al suo storico ex e grande amore…

Se fino alla scorsa settimana la conduttrice di Striscia La Notizia era stata avvistata in dolce compagnia di Giovanni Angiolini sotto il caldo sole della Sardegna, sembra invece che adesso la donna si sia recata tra i vigneti della Franciacorta. Vicino a dove vive il suo ex marito nonché padre di sua figlia Aurora, Eros Ramazzotti.

Insomma tutto sembrerebbe confermare il fatto che Michelle Hunziker sia stata molto vicina al suo ex marito Eros Ramazzotti. In realtà, i due si sono pure fatti fotografare lo scorso 9 agosto. Si trovavano a pochi chilometri da dove abita il cantante, impegnati a svolgere una lezione di karate a Paratico, località sul lago d’Iseo.

Michelle Hunziker ancora in Franciacorta? L’indiscrezione su un possibile riavvicinamento con Eros Ramazzotti

Dopo aver trascorso una giornata insieme documentata con scatti, sembra che Michelle Hunziker non se ne sia andata dalla Franciacorta.

Sui profili social della conduttrice svizzera sono comparsi alcuni scatti che confermerebbero la teoria secondo cui, si trovi ancora in Franciacorta. Michelle, ha infatti, pubblicato le foto del suo ferragosto, trascorso fra verdi filari e rigogliosi vigneti.

Seppur qualcuno abbia menzionato il fatto che si potesse trattare del Piemonte, in realtà c’è un dettaglio che fa capire che la Hunziker si trovi ancora in Franciacorta. Anche Eros, infatti, ha condiviso uno scatto di lui e il suo cavallo Guajro nelle vie di quegli stessi vigneti. Casualità?

Un ulteriore dettaglio sulla permanenza della Hunziker in Franciacorta riguarda il fatto che la conduttrice, da sempre amante della cura del corpo e della linea, è stata avvistata in una palestra. Non una semplice palestra ma un resort extralusso chiamato “Albereta” dove molti altri Vip, fra cui Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono andati. Questa struttura alberghiera si trova a pochi chilometri da casa di Eros, ad Erbusco in provincia di Brescia. Altra coincidenza?