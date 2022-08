Fan increduli sui social: Chiara Ferragni lo svela dopo anni

Chiara Ferragni è la prima imprenditrice digitale mai esistita. Con 27,7 milioni di follower su Instagram, la ragazza, moglie e mamma è conosciuta in tutto il mondo.

L’influencer è appena approdata sulla nuova piattaforma cinese. Si tratta di TikTok, un social che mostra piccoli video di qualsiasi tipologia. Una specie di Youtube, ma con ritmi più veloci.

Proprio su questa piattaforma, Chiara Ferragni svela tutto dopo anni. I fan sono increduli, ma vediamo di cosa si tratta

Fan increduli sui social: Chiara Ferragni lo svela dopo anni

Chiara Ferragni adesso si trova ad Ibiza in compagnia della sua famiglia. Insieme a suo marito Fedez e i due figli, Leone e Vittoria, i quattro si divertono da morire mostrando la loro quotidianità sui loro profili social.

L’influencer, in un momento di pausa, si diverte a commentare i look del suo passato pubblicando un video su Tiktok.

Dopo essere stata sbugiardata, Chiara ha ottenuto un sacco di visualizzazioni, mi piace e commenti sotto la clip.

Il video mostra la Ferragni a partire dal 2010/2011 e commenti il suo trucco scrivendo “Horror” in modo ironico. Ancora nello stesso anno, l’influencer mostra un look che non le è piaciuto al 100%.

E’ nel 2013 che commenta un trucco con parole di lode. Si legge “Bellissimo” in evidenza sul video.

Poi passiamo al 2014/2015 in cui Chiara scrive: “Qui stavo da Dio“.

Nel 2016, dopo anni di biondo, la Ferragni mostra finalmente in suo colore naturale. E’ un castano chiaro e lo svela dopo anni. L’influencer è soddisfatta di questa foto, ma non commenta la tua tinta.

Dopo il 2017 e 2018, passiamo al 2019 e Chiara commenta un trucco che le piace da impazzire. Addirittura, se potesse, lo vorrebbe tutti i giorni, ma adesso non è più Lei l’influencer più amata.

Alla fine del video chiede ai suoi follower: “Meglio crescendo?” e noi vi rigiriamo la domanda.

I fan sono increduli: Chiara non è cambiata di una virgola, ma il suo colore naturale le sta da Dio. Più volte la moglie di Fedez ha chiesto sui social se farebbe bene a tornare alle sue origini. Molte sono le risposte al sondaggio, ma la Ferragni non sembra ancora decisa. Prima o poi cambierà radicalmente look dopo anni o continuerà con il suo iconico biondo?