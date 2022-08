Altro che amiche! Chiara Ferragni sbugiardata: non sopporta una nota influencer

Chiara Ferragni e la nota influencer non sarebbero affatto amiche come in molti hanno creduto durante il corso di questi anni. L’indiscrezione ha cambiato ogni cosa.

Chiara Ferragni sembrerebbe essere in buoni rapporti con molte delle sue colleghe, mostrando loro in diverse occasioni una certa solidarietà. Le cose nella realtà non starebbero proprio così. Almeno non proprio con tutta, ma con una in particolare.

In questi giorni la moglie di Fedez si troverebbe ad Ibiza per trascorrere le vacanze estive dopo una stagione davvero molto ricca ed intensa. Il caso ha voluto che una collega molto nota si trovi proprio nelle vicinanza e secondo quanto rivelato dalla pagina The Pipol Gossip, l’imprenditrice digitale starebbe facendo di tutto pur di non vederla.

Chiara Ferragni non sopporta la sua amata collega o si tratta soltanto di un malinteso? Ecco che cosa ha rivelato il portale a tal proposito.

Chiara Ferragni farebbe di tutto per evitarla: la bomba esplode in rete

Chiara Ferragni, che si sarebbe vista soffiare il posto di influencer più amata, non vedrebbe a genio la sua amata collega Beatrice Valli che durante il corso di questi mesi sta avendo sempre un maggiore seguito sui social.

Il portale diretto da Gabriele Parpiglia rivela infatti che la moglie di Fedez starebbe facendo di tutto pur di non beccarla, nonostante sui rispettivi profili Instagram le due si seguano a vicenda: “Non sono mai apparse insieme, mai incrociate nemmeno per sbaglio. Su Instagram si seguono. Ma dal vivo si ignorano. Come mai?” ha chiesto in maniera retorica, facendo intuire che tra le due non scorre affatto buon sangue.

Almeno per il momento, è bene ricordare, che il tutto si tratta soltanto di un gossip e non detto che corrisponda alla realtà dei fatti. E’ altrettanto vero, però, che né Chiara né Beatrice, che di recente ha rotto il silenzio sulla polemica del reddito di cittadinanza, hanno smentito tali voci sul suo conto.

Le due sono fin troppo prese dalle loro vacanze o qualcosa di vero in fondo c’è? Per scoprirlo come al solito non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito a questa vicenda.