Beatrice Valli nella bufera: l’amaro sfogo dopo le infuocate polemiche

Beatrice Valli è finita al centro della polemica dopo le sue dichiarazioni contro il reddito di cittadinanza ed ora ha provato e rimediare lasciandosi andare ad un amaro sfogo su quanto sta accadendo.

Beatrice Valli non sembra trovare pace. Negli scorsi giorni l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso di essere in difficoltà in quanto non riesce a trovare collaboratori in casa che siano in grado di darle un aiuto concreto con i bambini e la pulizia generale.

La moglie di Marco Fantini si è lasciata andare ad alcuni tristi dichiarazioni affermando che le persone ultimamente non hanno molta voglia di lavorare ed ha condiviso sul suo profilo un messaggio in cui si incolpa il reddito di cittadinanza di ciò.

Ovviamente le sue parole hanno fatto rapidamente il giro del web e hanno indignato e non poco gli utenti della rete. In men che non si dica Beatrice Valli si è trovata al centro della polemica ed ha provato a correre ai ripari facendo alcune precisazioni a riguardo.

Beatrice Valli corre ai ripari: lo sfogo dopo la polemica

Beatrice Valli, che dopo le nozze era scoppiata in crisi, dopo la polemica ha provato a correre ai ripari facendo alcune importanti precisazioni in merito al caos creatosi sui social.

La moglie di Marco Fantini ha ammesso di essersi espressa probabilmente non nel migliore dei modi in quanto il suo intero discorso sarebbe stato frainteso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne intendeva dire che non è contro il reddito di cittadinanza ma è contraria a tutte quelle persone che lo percepiscono in maniera illegale togliendo la possibilità di averlo a chi ha realmente bisogno perchè ha difficoltà a fine mese.

Beatrice Valli è triste per quanto accaduto in quanto non avrebbe mai voluto che passasse un simile messaggio e che concetti sbagliati fossero accostati alla sua immagine ma purtroppo il danno si è creato e non ha potuto fare altro che chiedere scusa a chiunque si fosse sentito offeso da quanto è accaduto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiesto scusa e spera di potersi lasciare tutto quanto alle spalle. Senza che il tutto venga ancora fomentato.