Patatine surgelate killer colpiscono la comunità: note marche del prodotto contengono pesticidi e acrilammide. Alcuni lotti sono persino crudi!

Mangiare sano e bene è una delle condizioni che vanno assolutamente rispettate per il benessere psico-fisico, ma concedersi qualche sgarro in alcuni contesti non è la fine del mondo. Peccato che in questo periodo, lo strappo alle regole costa caro, specialmente per le patatine surgelate: contengono sostanze dannose per la salute! Note marche in commercio sono risultate positive a queste ultime, e certi lotti sono pure risultati obsoleti. Ecco cos’è accaduto e a quali brand fare attenzione. Strappo alla regola sì, ma in sicurezza!

Quante volte è capitato di preferire le patatine già pulite e tagliate, appunto già pronte allo stato surgelato, al farle di sana pianta? I prodotti in questione sono quelli più facili da preparare, perché già in parte precotti, e di rapido utilizzo.

La situazione però è decisamente sfuggita di mano, perché qualcosa è andato storto, e le conseguenze sono più che pericolose per la salute umana.

Ecco quanto accaduto e quali sono le marche alla quali fare attenzione.

Patatine surgelate guaste: ecco quali sono i prodotti

Di recente, ne sono arrivate di notizie assurde dal resto del mondo. Ad iniziare dal cambiamento climatico che stravolgerà le temperature estive, condizione che ha messo l’intera popolazione in stato d’agitazione. Le tanto attese ferie subiscono modifiche molto dolorose, e lo stesso avviene per l’alimentazione. Le patatine surgelate “killer” sono dannose per la salute, ecco perché.

E’ sempre consigliabile acquistare delle patate fresche e farle in giornata, ma chi non usufruisce della comodità di quelle surgelate? Appunto, quelle protagoniste della notizia di oggi sono contraddistinte dalla presenza di pesticidi e acrilammide, cosa sono e quali sono i loro effetti?

I pesticidi sono quei prodotti che vengono comunemente utilizzati per scacciare parassiti e sostanze fungine da piante e altri prodotti. Se ingeriti dall’essere umano possono provocare intossicazioni con febbri, nausee e problemi gastrointestinali.

L’acrilammide è una sostanza chimica che si produce naturalmente nei prodotti che contengono amido, appunto nelle patate è presente. L’interazione di amminoacidi, proteine e zuccheri, nota come “reazione di Maillard”, genera questa sostanza cancerogena!

Appunto, se assunta in eccessive quantità è un gravissimo problema per la salute, perché potrebbe incentivare lo sviluppo di tumori.

Se già mali come l’imperversare della febbre del Nilo e l’aumento dei morti sembra una condizione al limite dell’assurdo, anche consumare patatine surgelate della marche più note è un pericolo.

Le marche soggette a questa condizione sono quelle dei supermercati più noti e di comune frequentazione. Quindi, per evitare intossicazioni e malesseri fisici, al momento è meglio evitare l’acquisto dei suddetti prodotti, e di consumare solo quelli freschi.