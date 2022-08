Bruttissime notizie per Stefano De Martino: incubo dopo il ritorno con Belen

Con questa coppia non ci si annoia mai! Stefano De Martino e Belen Rodríguez sono tornati insieme per le terza volta. Dopo la nascita di Luna Marì avuta dall’hair-stylist Antonino Spinalbese, la modella argentina è stata ripresa più volte dai paparazzi in compagnia dell’ex ballerino di Amici.

Arriva poi la conferma da entrambi e i fan della coppia sono impazziti. Ecco però che spunta l’incubo per Stefano De Martino. Era tutto programmato, ma cambia tutto. Vediamo insieme quanto è accaduto

Stefano De Martino si sta godendo le vacanze in compagnia della sua dolce metà Belen Rodríguez. O almeno, aveva intenzione di festeggiare con lei, ma qualcosa è andato storto.

L’ex ballerino di Amici si stava preparando per un impegno importante, ma è poi iniziato l’incubo. Questa domenica, Stefano doveva occuparsi di intrattenere il pubblico al premio di The Alessandro Nomellini Awards 2022 in una discoteca di Forte dei Marmi.

Dopo averlo fatto davanti a Santiago in una posizione pericolosissima, De Martino non sarà presente all’evento perché è risultato positivo al Covid.

A rivelare la notizia sono gli organizzatori che non potranno beneficiare della bravura di Stefano in consolle a causa delle restrizioni anti-pandemia.

Questo spiega anche il motivo per cui il conduttore è molto meno attivo sui social. Il fidanzato di Belen doveva godersi le vacanze dopo il Tim Summer Hits 2022 in onda su Rai 2, ma è iniziato l’incubo.

Stefano e la modella non potranno vivere insieme, anche perché Belen ha già avuto il Covid proprio un mese fa. La ragazza ha sofferto molto per il virus e lo ha rivelato sui social solo dopo essere tornata negativa, mentre riceve una dedica speciale da Lei.

“Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva” commentò la modella e concluse: “È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”.

Mentre per Belen Rodríguez è tempo di vacanze e mare, per Stefano De Martino arrivano le brutte notizie. Nonostante il fatto che il ballerino sia costretto alla quarantena, l’importante è che stia bene e che torni al lavoro al più presto!