Altro che Stefano De Martino! Belen riceve la dedica più bella da Lui!

Belen Rodriguez ha ricevuto una bellissima dedica da parte di un uomo speciale e no, non è Stefano De Martino ma qualcuno di molto conosciuto.

Belen Rodriguez ha ricevuto una dolce dedica del tutto inaspettata e no, non viene da Stefano De Martino con cui da qualche mese a questa parte ha ritrovato l’amore dopo un forte periodo di crisi che li ha aveva visti allontanarsi ma di qualcun altro di davvero importante.

Qualcuno che è molto noto ed apprezzato dal pubblico del nostro paese ed anche oltre in quanto i suoi brani, ebbene sì è un cantante, sono stati recentemente tradotti in spagnolo nella speranza di poter far conoscere il suo talento anche altrove.

La dedica speciale ha mandato Belen al settimo cielo che mai si sarebbe aspettata di leggere queste dolci parole a lei rivolta eppure è successo e l’incontro ha fatto sognare tutti i loro fedeli sostenitori.

Belen Rodriguez al settimo cielo: dedica speciale da parte del cantante più amato!

Belen Rodriguez, che è stata confermata in un importante progetto con Maria De Filippi, è rimasta senza parole di fronte alla dolce dedica che Sangiovanni le ha scritto, in quanto il giovane artista non si è limitato a commentare soltanto la sua persona ma ha rivolto un dolce pensiero ai suoi due figli.

“A Belen, grazie per le tue parole” ha esordito il fidanzato di Giulia Stabile. “Sei una bella persona” ha subito aggiunto per rivolgersi ai suoi due piccoli. “Saluta Santi e Luna” ha poi concluso dolce come soltanto lui sa essere. La dolce dedica è stata pubblicata dalla compagna di Stefano De Martino nelle sue Instagram Stories, in modo tale da condividere questo momento con i suoi fedeli sostenitori che hanno apprezzato e non poco questo magico momento vissuto insieme.

Sangiovanni e Belen hanno vissuto un magico momento. Anche se i fan sono curiosi di sapere quali sono le belle parole che la conduttrice di Tu sì que vales ha rivolto lui, ma quello purtroppo o per fortuna resterà un momento soltanto loro e chissà se un giorno sceglieranno di condividere questo prezioso retroscena con tutti loro.