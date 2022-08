Grande Fratello Vip 7, salta tutto? Tragedia sfiorata a Cinecittà

Il Grande Fratello Vip potrebbe saltare o rimandare la sua messa in onda. A Cinecittà è stata sfiorata la tragedia.

Il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo durante le prime settimane di settembre, ma sembrerebbe che qualcosa sia andato storto.

No, questa volta non ci sono stati problemi con il cast di Alfonso Signorini, che non sembrerebbe essere stato concluso, ma c’è stata una vera e propria tragedia in corso in quanto nei pressi degli studi si è causato un incendio che ha distrutto numerosi set che si trovavano sul posto.

Fortunatamente nessuno ha perso la vita o si è ferito, ma lo stesso non si può dire dei delle costruzioni presenti sul posto che sono rimaste gravemente danneggiate. Il Grande Fratello Vip rischia di saltare oppure non tutto è ancora perduto?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: la casa più spiata d’Italia in pericolo

Il Grande Fratello Vip, dove sono stati confermati tre concorrenti da Alfonso Signorini, potrebbe dunque saltare la sua messa in onda oppure il tutto è stato risolto nel miglior modo possibile?

Gli addetti ai lavori sono riusciti a chiamare i soccorsi nel minor tempo possibile che si sono subito recati sul posto ed hanno spento le fiamme presenti sul luogo. Purtroppo però molti set sono stati distrutti dalle fiamme, tra cui quello di The Young Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino, ma sembrerebbe che la casa più spiata d’Italia sia rimasta intatta da questo terribile incidente.

Per questo motivo la messa in onda potrebbe non essere a rischio, ma almeno per il momento è troppo presto per poter dare certezze in tal merito ma siamo sicuri che non appena ci saranno aggiornamenti a riguardo sarà la produzione stessa a comunicarlo. Anche perché la data di inizio sembrerebbe essere stata slittata a prescindere dall’incendio sul set in quanto il cast sembrerebbe non essere ancora al completo ad avrebbe bisogno di alcune piccole modifiche per essere perfetto e garantire uno show degno di nota al pubblico di canale 5.

Come al solito, dunque, non ci resta che attendere ma sembrerebbe che la casa più spiata d’Italia sia sana e salva.