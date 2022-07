Non solo Belen Rodríguez, ma anche Lei! E’ boom a Tu sì que vales

Le registrazioni di Tu si que vales sono iniziate già da qualche settimana. Maria De Filippi continua la sua avventura in compagnia di Sabrina Ferilli, Teo Teocoli e non solo.

Il programma è esilarante ed è accompagnato da vari volti famosi.

Uno tra questi è quello di Belen Rodríguez che non sarà l’unica donna a tornare. Anche Lei ci sarà ed è boom per il format. Scopriamo di chi si tratta

Non solo Belen Rodríguez, ma torna anche Giulia Stabile: è boom a Tu si que vales

Giulia Stabile, dopo la sua vittoria ad Amici De Maria De Filippi, ha ottenuto un sacco di prestigiose opportunità.

Già da un anno lavora come ballerina professionista nel talent show e a breve riinizierà con una nuova edizione, ma non è finita qua.

L’anno scorso l’abbiamo potuta vedere e conoscere a Tu si que vales al fianco dei colleghi Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodríguez.

Ci sarà una nuova edizione del programma e andrà in onda come sempre su Canale 5 a partire da settembre.

Proprio per l’imminente inizio, le registrazioni sono già partite e Giulia Stabile, nonostante le ultime indiscrezioni, è lì presente, dopo aver raccontato il dietro le quinte con Belen.

Amedeo Venza, gossiparo per eccellenza, aveva rivelato che al posto della ballerina ci sarebbe stato un altro ex volto di Amici, il cantante Albe.

“Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete. In arrivo il cantante dell’ultima edizione di Amici. Il ragazzo da quanto si apprende non avrebbe ricevuto nessuna proposta importante nel campo musicale” scrive Amedeo e conclude: “Così si è pensato a un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari“.

Si tratta quindi di una fake news, mentre Sabrina Ferilli cambia look per Tu si que vales. Infatti, negli ultimi giorni arriva la conferma tramite il profilo Instagram di Belen. La modella argentina pubblica un selfie assieme ai suoi colleghi e al suo fianco c’è proprio Giulia Stabile.

La ballerina di Amici torna a Tu si que vales ed è un boom di appalusi. Ormai Giulia Stabile è molto più che amata dal pubblico con il suo modo di fare un innocente e allegro. Non sarebbe stato lo stesso se lei non fosse tornata