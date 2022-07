Victoria De Angelis: minigonna e spacco inguinale, pazzesca

Victoria De Angelis provoca i fan: minigonna e spacco inguinale per lei. La bassista dei Maneskin è assolutamente pazzesca.

Non c’è un look di Victoria De Angelis che non faccia impazzire i fan dei Maneskin. La bassista italo-danese sa sempre come stupire, provocare ed incantare i fan. Sono lontani i tempi in cui Victoria indossava abiti lunghi e larghi come quelli che sfoggiava quando i Maneskin erano solo un sogno. Oggi, Victoria è una giovane donna consapevole della propria bellezza che sfoggia con disinvoltura e assolutamente una totale libertà.

A New York, tra un’intervista e un concerto, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi si è anche concessa qualche momento di relax in giro per la Grande Mela e tra gli outfit scelti c’è quello in minigonna e camicia che ha letteralmente incantato i fan della band romana.

Victoria De Angelis: lo spacco inguinale infiamma il web, gambe pazzesche per lei

Look casual, ma assolutamente sensuale quello scelto da Victoria per una tranquilla giornata a New York fatta di interviste, esibizioni e momenti di divertimento con Damiano, Ethan e Thomas. Oltre ad una camicia nera indossata lasciandola aperta sul ventre, la bassista che ha mandato in tilt il web con una foto mozzafiato del fondoschiena, ha scelto di completare il look con una minigonna con uno spacco inguinale e degli stivali.

La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dei Maneskin che ai milioni di fan della band romana ha regalato una carrellata di foto dei vari momenti trascorsi nella Grande Mela. Seduta, con una gamba alza, Victoria sfoggia le gambe pazzesche che i fan conoscono bene per i look formati spesso da minigonne che la De Angelis sfoggia sul palco durante i vari concerti dei Maneskin.

Sempre a New York, Victoria, per salire sul palco e regalare tante emozioni al pubblico con la musica dei Maneskin ha indossato un abito nero in pizzo trasparente che è piaciuto moltissimo ai fan. Con abiti di ogni tipo, Victoria non rinuncia mai al suo spirito rock con cui esprime anche la propria femminilità e sensualità.