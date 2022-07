Cosa fanno i Maneskin a New York durante il tempo libero? Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi beccati così.

Cosa fanno a New York i Maneskin quando, tra un’intervista e un concerto, hanno del tempo libero da trascorrere insieme? Per Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, dopo gli impegni italiani ed europei, sono arrivati quelli americani. La band romana è volata negli Stati Uniti per fare tappa prima a New York e poi a Chicago.

Nella Grande Mela hanno rilasciato diverse interviste, si sono esibite in un live e hanno trascorso dei momenti divertenti tra loro come farebbero quattro amici in vacanza. Nonostante siano ormai delle star mondiali, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono divertiti in giro per New York concedendosi anche una pausa culinaria tipicamente italiana.

I Maneskin a New York tra divertimento e pizza

Da quando hanno vinto l’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin hanno fatto più volte tappa negli Syati Uniti, compresa New York. In questi giorni si trovano proprio nella Grande Mela dove Victoria ha sfoggiato un look total black che ha incantato i fan. Prima di salire sul palco e rilasciare varie interviste sul loro incredibile successo, ma anche sul tour mondiale che comincerà il 31 ottobre, i Maneskin hanno avuto del tempo libero che hanno trascorso tra di loro godendo delle bellezze newyorkesi come potete vedere dalla foto qui in basso.

Tra un giro e un altro per le strade di New York, per Victoria, Damiano, Ethan e Thomas è anche arrivato il momento di mangiare. Cosa hanno scelto i Maneskin per mettere fine alla fame? Un fast food tipicamente americano? Un ristorante stellato? Niente di tutto questo. Da buoni italiani all’estero, i Maneskin che durante il concerto a Istanbul hanno vissuto l’emozione di assistere ad una proposta di matrimonio, hanno scelto di mangiare della pizza.

Come potete vedere nel video pubblicato sul profilo ufficiale Tik Tok dei Maneskin, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno apprezzato e gustato della pizza italiana sul suolo americano. Essendo sempre in viaggio in giro per il mondo, con il cibo, la band romana prova a sentire il calore di casa!