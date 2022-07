Bianca Atzei presto mamma: le parole commuovono i fan

Bianca Atzei diventerà presto mamma, sarà il primo figlio insieme al compagno Stefano Corti. I due hanno reso noto l’evento con delle parole commoventi. Ecco cosa hanno detto.

Dopo la grave perdita di un figlio l’anno scorso, il sogno di diventare genitori è stato esaudito. Così, Bianca Atzei (35 anni) e Stefano Corti (37 anni) si apprestano a coronare il sogno di diventare presto genitori.

La cantante e l’inviato del “Le Iene” stanno insieme dal lontano 2019 ed è una delle coppie più amate dagli italiani. Bianca e Stefano fin da subito hanno maturato l’intenzione di voler diventare genitori e realizzare così, una splendida famiglia insieme. Per Bianca sarebbe il primo figlio, mentre per Stefano il secondo.

Adesso finalmente ci sono riusciti a raggiungere quell’obiettivo tanto ambito e nei loro profili Instagram con un post in collabs hanno annunciato che presto diventeranno genitori.

Bianca Atzei e Stefano Corti presto genitori: la felicità in un post

Stefano bacia il pancino di Bianca che non può far a meno di mostrare, in vacanza in Sardegna, la solarità e la gioia di portare in grembo il suo bambino.

La coppia, in vacanza in Sardegna nelle splendide zone di pinete e baie sabbiose in provincia di Nuoro, racconta tutta la sua felicità e lo fa, anche con delle parole che commuovono i follower e il web intero:

“Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore” hanno scritto sui loro profili Instagram con la funzione Collabs (che permette di pubblicare un unico post su due profili). Gli scatti ripercorrono la felicità della coppia, la prima raffigura l‘inviato de Le Iene bacia il pancino della sua fidanzata Bianca Atzei, poi il video della prima ecografia.

Subito dopo la pubblicazione del post sono stati tanti i commenti e le congratulazioni di amici, personaggio del mondo dello spettacolo e fan. Fra tutti possiamo segnalarvi messaggi da parte di Aurora Ramazzotti, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Giovanni Giacci, la stilista Elisabetta Franchi, Alessandra Amoroso, Francesca Sofia Novello, Alena Saredova, Giusy Ferreri e molti altri.