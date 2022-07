Bisogna essere pronti a qualsiasi cambiamento, specialmente quando riguarda i consumi. Il gas non verrà più calcolato come prima in bolletta, ecco le novità.

Restare sempre sul pezzo equivale a dire di non perdere alcun aggiornamento riguardante il mondo nel quale viviamo, specialmente quando entrano in gioco disagi economici e sociali frutto di condizioni internazionali. L’aumento del prezzo della materia prima ha scaturito non poche polemiche. Le ragioni del rincaro sono dovute a situazioni per le quali bisogna correre ai ripari, ed è così che le autorità hanno deciso di agire.

Bisogna prepararsi al peggio? D’altronde, non c’è mai fine ai disagi e alle difficoltà del nostro secolo. Dalla pandemia di coronavirus, alla guerra in Ucraina, fino a tutte le altre epidemie e conflitti che stanno imperversando nel mondo.

Prepararsi è l’unico modo per far fronte ai nuovi cambiamenti in arrivo. Le autorità hanno preso una decisione importante, e adesso non tornano più indietro.

Ecco come cambierà la bolletta, soprattutto in cosa consiste il cambiamento in atto.

Gas, ecco cosa cambierà in bolletta: come prepararsi

Venire a conoscenza di notizie del genere è di forte impatto, poiché è risaputo che la condizione politica è contraddistinta da non poche problematiche. L’ex Premier Giuseppe Conte ha criticato le condizioni di instabilità, un discorso che è stato solo il preludio della crisi di Governo successiva. Insomma, mettendo in ordine i pezzi della nostra storia, bisogna intervenire con provvedimenti mirati, proprio come quello del giorno.

L’autorità che ha assunto la suddetta decisione è impersonata da Stefano Besseghini, presidente dell’ARERA, appunto l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Possiamo confermare che l’Italia non avrà più a che fare come prima con il Title Transfer Facility, abbreviato TtF.

Di cosa si tratta? E’ il principale mercato europeo d’ingrosso dedito alla negoziazione del gas. L’autorità ha deciso di non sfruttarne più come prima l’utilizzo, poiché si ritiene che sia proprio esso una delle cause dell’aumento dei prezzi.

Il rincaro sarebbe dovuto ad un aumento dei rischi in merito all’ottenimento della suddetta materia prima. Così, predisponendo di una maggior sicurezza nelle forniture, il prezzo del gas non avrà più come calcolo di base quello del TtF, ma verrà considerata la media dei prezzi effettivi del mercato Pvs italiano.

I prezzi non verranno più aggiornati ogni tre mesi, ma ogni mese. Una misura che andava necessariamente presa, perché la Guerra in Ucraina continua a far leva sul gas, mettendo in condizioni difficili i contribuenti.

Qual è il principale cambiamento? I consumatori non pagheranno più i prezzi del “rischio” di non ottenere la materia prima, ma direttamente i suoi benefici.

La tutela dei cittadini è l’obiettivo principale, lo stesso Enrico Letta entra in campo suggerendo una nuova strada politica da percorrere, del resto dall’instabilità alla crisi di Governo è stato un attimo.