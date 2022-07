Dolce segreto per Antonella Clerici? La dedica che svela tutto

By

Questa volta il dolce segreto non è protagonista di una trasmissione: Antonella Clerici stupisce tutti! Le dolci parole e la confessione fatta stravolgono i piani.

La conduttrice più amata di sempre, Antonella Clerici è un uragano di energia. Professionale, solare, divertente e a modo, ogni programma da lei gestito è un vero successo. In fin dei conti, anche per lei adesso è un periodo di vacanza, ed è proprio in questo momento, quando tutto tace, che la presentatrice sgancia una bomba del tutto inaspettata.

Concedersi dei momenti di svago è il minimo, specialmente dopo tanto duro lavoro. Non ci sono dubbi che Antonella Clerici sia amatissima dal pubblico, dimostrazione del fatto che gli anni di televisione sono contraddistinti dalla conduzione di programmi televisivi e format seguitissimi.

The Voice Senior e E’ sempre mezzogiorno sono i programmi ai quali al momento lavora, e che la rendono ancora regina indiscussa della conduzione Rai. Al di là del lavoro però esiste anche la vita privata, e la Clerici non è di certo il tipo che lascia con il fiato sospeso i fan, perché è la diretta interessata a confessare tutto.

Dai piccoli gesti alla confessione integrale, ecco la verità inedita che nessuno conosce.

Antonella Clerici: confessione inedita svela verità

La conduttrice è in televisione praticamente da sempre, tanto che sono diversi i volti che l’hanno accompagnata e che lei stessa ha conosciuto. Il suo braccio destro ha lasciato tutti con un addio inaspettato, ma si tratta ancora di un personaggio tv molto amato e apprezzato con piacere. Del resto, è proprio questo il clima che inscena quando presenta, la tranquillità e la pacatezza con lei sono di casa, e non solo…

L’amore ha fatto breccia ne suo cuore sei anni fa, e da allora niente è più stato come prima! La dedica “Io&te e la luce” su Instagram ha fatto impazzire i fan, perché la donna è sempre più unita a Vittorio Garrone.

Vivono ad Arquata Scrivia insieme ai loro figli avuti da precedenti relazioni, e sono più felici che mai. Si sono conosciuti nel lontano 2016, quando una loro amica nutrizionista li ha presentati, da allora l’amore è stato, come dice lei stessa, “forte, progettuale e profondo”.

Insomma, la canzone romantica di Vasco Rossi, Come nelle Favole, arricchisce la foto condivisa dalla conduttrice, ma non finisce qui. Perché è proprio dopo questo gesto e durante una serie di interviste che aggiorna sulle novità del suo amore.

La prima l’ha fatta alla redazione di Gente, nella quale salta fuori la notizia totalmente inedita. Afferma che il matrimonio non è escluso, ma è una realtà in arrivo. Fino a quando però non arriva la piena conferma al Sussidiario, sito che riporta la notizia presa da una persona vicina alla coppia:

“La proposta è già arrivata, ormai ci siamo. Il matrimonio è imminente.”

Così, dopo il clamore mediatico portato dalla intima confessione sulla sua persona, la conduttrice continua ad incantare il pubblico. E’ proprio vero, il meglio deve ancora venire, e i fan non aspettano altro.