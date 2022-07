Vanessa Incontrada è mozzafiato: prova costume superatissima

Vanessa Incontrada è una conduttrice e attrice che negli ultimi anni è al centro di alcune indiscrezioni. Molte persone hanno criticato la donna per il suo cambiamento di peso finendo quasi per offenderla.

L’Incontrada era, è e sarà sempre stupenda con quei capelli castani-rossi, le lentiggini su tutto il viso e il sorriso sempre aperto al mondo.

Ed è proprio così che si mostra mozzafiato in costume. Vediamo insieme lo scatto

Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico italiano, ma negli ultimi anni è vittima di body shaming.

La donna in seguito alla gravidanza e alla mondanità della vita ha visto il suo corpo cambiare e la gente l’ha attaccata per questo, ma se non te la ricordi guarda qua.

Vanessa comunque non si lascia buttare giù da dei commenti superficiali ed inopportuni e risponde a tutti con il suo grande sorriso. L’Incontrada vuole essere un esempio per tutte le donne che sono continuamente messe sotto giudizio.

La conduttrice non risponde alle malelingue allo stesso modo, ma mostra sé stessa per quello che è.

In questi giorni, Vanessa si sta godendo le vacanze al mare. Tra un momento di relax e l’altro, la conduttrice di Zelig pubblica uno scatto sul suo profilo Instagram. La donna indossa un costume blu ed è acqua e sapone. I capelli al vento mossi e biondi e un gran sorriso verso il mare.

Davvero la gente parla del fisico di Vanessa Incontrada quando ci sono influencer che vanno al mare con il trucco o riempiono i social con filtri che gli cambiano totalmente i connotati? Quale è la vera insicurezza?

Vanessa Incontrada è mozzafiato con e senza trucco, ma viene affondata da Striscia la notizia. Inoltre, è una donna che si ama e riceve continui messaggi di body shaming. Alcune influencer invece sono perfettamente truccate e vestite, ma magari non si piacciono e piuttosto di far vedere un difetto giù di cerone e ciglia finte.

Ricalibriamo i nostri standard, veramente! Vanessa Incontrada con questo scatto, oltre a farci capire quanto è mozzafiato, mostra la sua felicità. E non c’è cosa più bella di amarsi per quello che si è