Cosa devi fare se ti rubano il profilo Instagram? Ecco come tutelarsi

Ti hanno rubato il profilo Instagram e non sai cosa fare? Ecco quello che devi sapere per tutelarti e recuperare tutti i tuoi dati hackerati

Il furto dei dati su internet può creare diversi problemi. Password, dati sensibili, conversazioni private, account, è tutto nel tuo computer e subire un hackeraggio sarebbe un vero e proprio disastro. Purtroppo capita spesso di incappare in queste disavventure. Uno dei metodi più utilizzati è il fishing: ricevi un link all’apparenza innocuo, inserisci i tuoi dati e permetti ai malintenzionati di entrare nel tuo computer.

Tra le tante esperienze negative che un utente potrebbe vivere dopo il furto dei propri dati, l’hackeraggio dell’account di Instagram è sicuramente una delle più fastidiose. Ti sarà sicuramente capitato di notare che un amico o, nella maggior parte dei casi, un personaggio famoso inizi a pubblicare contenuti insoliti. Ecco, in quel caso qualcuno gli ha rubato la password di Instagram e si è impossessato del suo profilo.

Questo social network permette il ripristino dell’account ma spesso possono passare alcuni giorni. Come fare a tutelarsi in maniera più rapida ed efficace? La riposta arriva da un paese straniero.

Cosa fare in caso di furto del profilo Instagram

Qualcuno ha rubato il tuo profilo Instagram? Niente paura, da oggi c’è un’assicurazione che potrebbe aiutarti a ripristinare la situazione. In Israele è stata messa a punto un’assicurazione che rimborsa quotidianamente coloro che subiscono danni a causa del furto dei dati personali. La compagnia che ha avuto l’idea si chiama Notch e l’assicurazione è valida solo per Instagram, almeno per il momento.

La polizza è nata soprattutto per tutelare i vip, i quali potrebbero subire un danno di immagine in caso di perdita dell’account. È come quando installi la scatola nera sulla tua auto, basta effettuare il pagamento ed immediatamente parte la copertura. Il costo medio dell’assicurazione è di circa 500 dollari all’anno ma ci sono pacchetti che arrivano a costare più di 200 dollari al giorno.

Rafael Broshi, amministratore delegato di Notch, ha spiegato brevemente i dettagli del progetto: “Le tariffe tengono conto del numero di follower, dei post pubblicati ogni giorno e della pubblicità che l’utente incassa ogni mese”. L’assicurazione è disponibile solo negli Stati Uniti d’America ma arriverà presto in Europa. Tra poco non dovrai più preoccuparti del furto del tuo account Instagram, sarai immediatamente rimborsato.