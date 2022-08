Belen e Stefano lo fanno davanti a Santiago: la posizione è pericolosissima

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di farlo di fronte a Santiago: la posizione è pericolosissima!

Sono ormai lontani i tempi in cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino provavano a nascondere il loro secondo ritorno di fiamma. Oggi insieme appaiono più felici che mai e pronti a ricostruire la loro famiglia, che non si è mai spezzata del tutto.

Nelle scorse ore i due coniugi hanno deciso di dedicarsi ad una pazza giornata in famiglia dove non sono riusciti a trattenersi facendolo di fronte al figlio Santiago, ormai fratello maggiore della piccola Luna Marie (nata dalla relazione di lei con Antonino Spinalbese, che avremo modo di vedere nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini a settembre su canale 5).

Belen Rodriguez e Stefano De Martino lo hanno fatto di fronte al figlio e la posizione non è di certo tra le più sicure al mondo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez senza freni: la posizione è pericolosa

Belen e Stefano hanno deciso di farlo di fronte al loro primo genito dando vita ad una posizione davvero pericolosa. Come potete vedere dalla foto incorporata poco più in basso, tratta da una loro recente Instagram Stories, la coppia ha deciso di mettersi alla prova provando un’esperienza sportiva decisamente fuori dagli schemi ma decisamente divertente.

De Martino e La Rodriguez, che di recente ha ricevuto una bellissima dedicata da parte di un cantante molto famoso, appaiono più felici e innamorati che mai e dopo Santiago De Martino aveva provato quest’esperienza alla fune, hanno deciso di mettersi in gioco anche loro e di tornare per qualche secondo come due ragazzi. Quasi come i tempi in cui si erano conosciuti negli studi Elios di Roma, durante la realizzazione del talent show Amici di Maria De Filippi (che manco a farlo apposta tempo fa aveva previsto il loro secondo ritorno di fiamma).

La coppia ormai ha ritrovato quell’equilibrio che da tempo mancava e giorno dopo giorno stanno raccogliendo i frutti del loro amore, vivendosi come non mai prima d’ora. Tra Belen e Stefano, ora è possibile dirlo, è finalmente tornato il sereno.