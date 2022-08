Victoria De Angelis, vacanza d’amore con il fidanzato? La verità in una foto

Victoria De Angelis in vacanza a Copenaghen con il fidanzato? La bassista dei Maneskin bacia un ragazzo, la verità in una foto.

Ethan Torchio, Thomas Raggi e Damiano David sono fidanzati e stanno trascorrendo i giorni di pausa con le rispettive fidanzate. E Victoria De Angelis? Della vita privata della bassista dei Maneskin si sa davvero pochissimo. Molto riservata, Victoria non parla mai della propria vita privata anche se condivide sui social i momenti che trascorre in compagnia degli amici come accaduto in occasione dei giorni che ha trascorso in vacanza.

Dopo gli ultimi impegni con i Maneskin che l’hanno portata prima a New York e poi a Chicago, Victoria si è concessa qualche giorno di vacanze. Tra le varie foto pubblicate sui social, la bassista dei Maneskin appare in compagnia di un ragazzo con cui appare molto in sintonia. Le foto hanno scatenato la curiosità dei fan: Victoria si è fidanzata? A svelare tutto sono stati proprio Victoria e il ragazzo in questione.

Victoria De Angelis fidanzata? Ecco chi è il ragazzo in teneri atteggiamenti con lei

Se Damiano David ha scelto la Puglia per trascorrere qualche giorno di relax con la fidanzata Giorgia Soleri, Victoria De Angelis ha scelto Copenaghen. La bassista dei Maneskin, nella sua terra d’origine (la mamma, venuta a mancare qualche anno fa, era danese ndr), ha raggiunto Copenaghen con la sorella Veronica e l’amica Martina. Nella capitale danese, Victoria, oltre ad aver aggiunto due tatuaggi alla sua collezione, ha trascorso il tempi con diversi amici tra i quali il ragazzo che vedete qui in basso.

Sorridente, serena e sempre bellissima, Victoria appare in dolce compagnia nella foto che vedete qui in alto. Il ragazzo, tuttavia, non è il fidanzato della bassista dei Maneskin, ma un caro amico nonchè artista danese con cui Victoria trascorre le sue giornate ogni volta che riesce a tornare a Copenaghen.

Il cuore della De Angelis, dunque, è ufficialmente libero? Difficile dirlo. Victoria, infatti, nelle varie interviste non parla mai della propria vita privata preferendo concentrarsi sulla musica e sui progetti che ha con i Maneskin con cui, dopo Ferragosto, volerà in Giappone.