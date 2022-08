Victoria De Angelis l’ha fatto davvero: la foto da Copenaghen è da sballo

Victoria De Angelis l’ha fatto davvero durante le vacanze che sta trascorrendo a Copenaghen: la foto da sballo che ha fatto impazzire i fan.

Victoria De Angelis stupisce ancora una volta i suoi fan, ma stavolta, ha scelto di farlo non con un outfit come è solita fare quando sale sul palco con i Maneskin o quando si concede una serata di divertimento, ma con un gesto inaspettato che, però, ai suoi ammiratori è piaciuto tantissimo.

In vacanza a Copenaghen con la sorella Veronica e l’amica Martina, Victoria sta trascorrendo le sue giornate tra famiglia e amici danesi. Avendo origini danesi dalla parte materna, la bassista dei Maneskin è solita tornare spesso in Danimarca. Per ricaricare le energie in vista del prossimo viaggio che la porterà in Giappone con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, la De Angelis ha scelto proprio Copenaghen dove ha deciso di aggiungere un pezzo ad una sua speciale collezione.

Victoria De Angelis: il nuovo tatuaggio fa impazzire tutti

In Giappone, quando salirà sul palco con Damiano David che sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata Giorgia Soleri, Ethan Torchio e Thomas Raggi, Victoria De Angelis sfoggerà la sua bellezza con cui ha incantato anche Ibiza, ma anche un nuovo tatuaggio. Tra i quattro componenti dei Maneskin, Damiano è sicuramente quello più tatuato, ma negli ultimi mesi, anche Victoria ha aggiunto qualche pezzo alla collezione.

Oltre al tatuaggio che vedete qui in alto, Victoria ha fatto un altro tatuaggio, molto piccolo, mentre era ad Ibiza con gli amici ed ora che è a Copenghen ne ha aggiunto un altro che non passa inosservato.

Il nuovo tatuaggio di Victoria è apparso sulla schiena. Si tratta di una croce molto lavorata che la bassista dei Maneskin ha deciso di farsi tatuare in Danimarca dove, lo scorso anno, si tatuò anche in compagnia di Damiano, Ethan e Thomas.

Il nuovo tatuaggio di Victoria ha conquistato tutti i fan dei Maneskin che apprezzano la scelta e chissà che non decidano di imitarla.

VIC GOT ANOTHER TATTOO FROM HER DANISH FRIEND. I LOVE IT pic.twitter.com/hH0zci49b2 — ɢɪɴᴇᴠʀᴀ (@ginnottonic) August 4, 2022

Dopo Victoria, anche Damiano, Ethan e Thomas aggiungeranno nuovi pezzi alla collezione di tatuaggi?