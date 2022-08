Oroscopo: quali sono i segni zodiacali che vanno d’accordo con il Leone?

Questi tre segni zodiacali hanno una grande affinità con il Leone. Vanno d’accordo sotto tutti i punti di vista, anche quello sentimentale

Il Leone è un segno di fuoco ed è governato dal Sole. Questo segno ha una grande sicurezza nei suoi mezzi e si fida molto delle proprie opinioni. L’ambizione del Leone è nota, anche se a volte sfocia in un’esagerata esuberanza. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco, infatti, farebbero qualsiasi cosa pur di primeggiare. Anche qualche gesto del quale poi si pentirebbero.

Il Sole transita nel segno del Leone dal 23 luglio al 22 agosto. Come tutti i segni zodiacali, anche il Leone si trova meglio con delle persone piuttosto che con altre. Questo segno sceglie le sue amicizie in base al loro carattere, vuole circondarsi di persone forti ma, nello stesso tempo, capaci di assecondare il suo egocentrismo smisurato. Oggi scopriremo quali sono i tre segni zodiacali che vanno d’accordo con il Leone.

I tre segni zodiacali che vanno d’accordo con il Leone

Gemelli: al terzo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Questo segno va d’accordo con il Leone perché è sempre in grado di sorprendere gli altri, nel bene e nel male. Questo aspetto caratteriale piace molto al Leone. Questi due segni amano divertirsi, difficilmente nascerà una storia d’amore tra di loro ma saranno ottimi amici. Spesso, Leone e Gemelli sono migliori amici per tutta la vita. Il Leone comprende le follie del segno dei Gemelli perché anche lui ha un pizzico di pazzia nel suo carattere.

Cancro: il secondo segno zodiacale più compatibile con quello del Leone è il Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è spesso solitario ma cambia totalmente idea quando incontra un Leone. Questi due segni sono compatibili perché accettano il compromesso, si vengono incontro e trovano un punto di intesa nel mezzo. Il Cancro è uno dei pochi segni zodiacali in grado di tenere a bada la voglia di comandare del Leone.

Sagittario: il Sagittario è il segno più amato dal Leone. Hanno la stessa voglia di fare baldoria e di lasciarsi andare. Questi segni hanno un carattere forte e riescono a nascondere i difetti dell’altro. Il Leone tiene a bada l’esuberanza del Sagittario nella sfera sentimentale; il Sagittario ricambia in quella lavorativa. Questi due segni sono compatibili sotto tutti i punti di vista. Sono colleghi, amanti, complici, amici e soci in affari. Si divertono a stare insieme e non fanno nulla per nasconderlo al mondo intero.